Brancaleone è vivo e vegeto. Ora si chiama Michele Pagliaroni

"Ho impiegato venti anni per convincere Michele Pagliaroni a interpretare Brancaleone. Dopo Gassman solo lui poteva; è davvero Brancaleone alle Crociate". Carlo Boso – l’attore e regista 79enne che più di ogni altro consacra in Europa (dalla Francia dove lavora) cosa sia “Commedia dell’arte“, anche perché in questo è vero erede dei suoi maestri, Giorgio Strehler e Paolo Grassi – l’altroieri sera non si tratteneva dalla gioia. A Gradara, nel retro del museo Marv, osservava lo spettacolo stando in piedi. Rideva come se fosse uno del pubblico arrivato lì per caso, cambiava angolazione della visuale, scattava foto, era l’icona di un uomo felice perché dopo aver scritto questa commedia da un soggetto di Aureliano Delisi, ora la vede rappresentata nel migliore dei modi possibili: non solo come voleva lui, ma come deve essere. La scena aveva come sfondo il camminamento merlato, il piccolo palco di legno disegnato come la scenografia da Stefano Perocco di Meduna si fondeva con tutto l’ambiente medievale di Gradara; per una prima non poteva esserci luogo migliore.

Lo spettacolo: due ore densissime di dialoghi folgoranti, dove oltre a Pagliaroni brillavano anche Rebecca Bianchi (che è pure raffinatissima cantante anche lirica) e Erika Giacalone, così irruenta e delicata allo stesso tempo, tanto da poter rappresentare un intero popolo di donne tutte diverse. E poi l’irrefrenabile energia di Alessandro Blasioli, anche lui attore votatissimo alla commedia dell’arte, un uomo in scena dalle capacità comiche e atletiche senza pari (deve correre, e non poco, per star dietro alle gambe lunghe di Pagliaroni che a tratti lo domina e un secondo dopo lo subisce). Il musico Thomas Bertuccioli è perfetto perché pare catapultato tra di noi dal lontano 1400.

La storia è nota per modo di dire, questa è una trama diversa dal Brancaleone portato al cinema da Monicelli nel 1966, è plasmata sui duchi di Urbino, i Montefeltro, e gli acerrimi nemici, i Malatesta. In quasi due ore accade di tutto, il pubblico si commuove e l’applauso finale non finisce più, tantoché tutti rimangono a sedere per sentire cosa dirà il Maestro Carlo Boso.

Lo spettacolo che a Gradara è stato dedicato alla memoria dell’avvocato Giancarlo Cioppi, fondatore della Compagnia Il carro dei comici, va in replica ad Apecchio venerdì 22 alle ore 21,15, nell’ambito del Festival Piazze (creato da Pagliaroni come evento collaterale del suo “Urbino Teatro Urbano“, frutto dell’attività culturale promossa dal Centro teatrale “Cesare Questa“ dell’Università di Urbino). Il festival piazze sarà presente anche a Urbania, oggi alle ore 21,15 nel cortile del Palazzo Ducale, con “Odisseo“ del Collettivo Van. Anche questo sarà uno spettacolo da non perdere.

Giovanni Lani