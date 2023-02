Brand d’interesse nazionale Nel club anche la Scavolini

Sono circa duecento in Italia le azienda che hanno chiesto l’iscrizione nel registro, istituito dal ministero dell’Economia, dei marchi storici di interesse nazionale. Adesso in questo club esclusivo rientra anche la Scavolini la cui domanda è stata accettata e non poteva essere diversamente anche perché l’industria fondata da Valter ed Elvino Scavolini è da decine di anni uno dei brand più famosi d’Italia e vanta anche circa 1.200 punti vendita in tutto il mondo, andando dagli Appennini alle... Ande. Far parte dei marchi storici di interesse nazionale è anche una forma di tutela per i casi per esempio di clonazione del brand, come è spesso capitato in Cina. Per l’azienda di Montelabbate un prestigioso obiettivo perché questo registro, istituito da ormai un paio di anni dal ministero, ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare le eccellenze del Made in Italy e comprende i marchi di impresa nazionali con almeno 50 anni di vita alle spalle e che fanno parte delle eccellenze del settore produttivo di riferimento, e storicamente collegate al territorio. Tra le particolarità di questo club esclusivo anche il fatto che il ministero dà facoltà di affiancare il ‘logo’ di ‘Marchio storico di interesse nazionale’.

Ottenuto l’ok dal ministero, Fabiana Scavolini che ricopre il ruolo di amministratore delegato, ha commentato: "Un importante traguardo che ci riempie d’orgoglio e rappresenta una ulteriore tappa del nostro percorso che ci consente di guardare al passato con riconoscenza e di continuare a costruire il nostro futuro con positività ed entusiasmo". Quindi arriva un ringraziamento a chi la fabbrica l’ha inventata e cioè al padre Valter, che è presidente, e allo zio Elvino "che hanno creato questa azienda con sacrificio e passione e a tutte le persone che, ieri come oggi, hanno permesso a Scavolini di arrivare fino a qui: clienti, collaboratori e a tutti i nostri partner. Avere la sede e la produzione in Italia rappresenta, infatti, uno dei nostri punti di forza, poiché ci consente di controllare la qualità dei nostri prodotti e dei processi produttivi", conclude Fabiana Scavolini.