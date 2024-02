"Bravi pensi a promuovere e aprire l’oratorio della Morte"

Continua a far discutere, a suon di botta e risposta, il tema della promozione di mostre ed eventi culturali a Urbino. La questione, sollevata alcune settimane fa su queste pagine partendo dal prossimo evento dedicato a Federico Barocci a Palazzo Ducale, da Egidio Cecchini di Confcommercio e Confturismo Urbino ha visto un intervento nei giorni scorsi del presidente dell’Accademia Raffaello Luigi Bravi. Oggi Cecchini scrive rispondendogli: "E’ curioso che si tratti della stessa persona, Luigi Bravi, che fino a pochi mesi fa è stato parte integrante del comitato pro nuovo vescovo di Urbino che non si è davvero fatto mancare nulla quanto a contestazioni verso la Conferenza Episcopale marchigiana: decine di articoli, raccolte di firme nelle piazze e nelle parrocchie e flash mob sulla scalinata del Duomo. Non risulta tra l’altro che Bravi allora si limitasse a richiedere informazioni. Parrebbe insomma che, mentre le decisioni della Conferenza Episcopale marchigiana, possono essere duramente contestate per lunghi mesi nelle forme più svariate e creative, per il professore Bravi sulla Galleria Nazionale delle Marche, no. Non si può. E che atto di lesa maestà la Confcommercio avrebbe commesso così da innescare la sua scomposta reazione? Solo quello di evidenziare la mancanza di qualsiasi azione di promozione della mostra, per la quale siamo disponibili alla collaborazione – prosegue Egidio Cecchini –.Vorrei poi ricordare a Bravi che è il priore della Compagnia della Morte, che gestisce l’omonimo oratorio, che ha il triste primato di essere l’unico di Urbino, gestito da Compagnie Religiose, che è perennemente chiuso e assolutamente inaccessibile a tutti ed in cui è conservata una incantevole opera del Barocci, con una meravigliosa cornice dorata realizzata dallo stesso pittore. Spero che quest’opera sia tra quelle che verranno esposte alla mostra a Palazzo Ducale. Diversamente ritengo che la città, e spero anche l’autorità ecclesiastica, non accetterà in alcun modo che, almeno per il periodo di svolgimento della mostra, fosse ancora impedito a cittadini, studiosi e turisti di visitare l’oratorio della morte e l’opera del Barocci . Per quanto riguarda il nostro impegno verso Urbino, per fermarci solo agli ultimi giorni basta guardare la foto che ritrae lo stand di Confturismo Marche Nord alla Bit, così caratterizzato sulla città ducale e con grande spazio alla mostra di Barocci che abbiamo promosso con materiale prodotto da noi. Se lei invece di preoccuparsi di mie presunte smanie di ammirazione o mie mire elettorali, facesse quel che le compete, riportare in vita l’oratorio, farebbe un migliore servizio alla città, alla diocesi e forse anche a se stesso", conclude Cecchini.

fra. pier.