Bravo Ferraro, l’unico a non dire sì

Per una volta concordiamo con un esponente di Forza Italia, in questo caso la consigliera comunale di Urbino Laura Scalbi, nel prendere le distanze dal proprio sindaco Maurizio Gambini sull’affare dell’aumento dei compensi ai componenti del Cda di Marche Multiservizi, proposta difesa dal solo nostro Sindaco. Del resto in questi anni Gambini ha sempre avallato le scelte impopolari, e sbagliate, di Marche Multiservizi, un esempio su tutti lo scellerato accordo che ha riempito la discarica di Ca Lucio di rifiuti speciali. Quello che fa intendere la consigliera comunale, ma anche lo stesso presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti, dimostra quanto da noi sostenuto da sempre e cioè che Gambini lavora più nell’ombra che alla luce del sole, e il suo agire non lo condivide nemmeno con i suoi alleati di maggioranza, che sembrano essere marionette ad uso e consumo del sindacoimprenditore. A questo punto è lecito domandarsi se ha avuto qualche ruolo anche con il progetto della discarica a Riceci, sito al confine con Trasanni di Urbino, dove è coinvolta anche Marche Multiservizi. Non vogliamo credere infatti che il rappresentante del Comune di Urbino nel CdA di Marche Multiservizi Baccio Fiaccarini (uomo di Mechelli che è entrato a fare parte della lista del Consigliere regionale Giacomo Rossi) non abbia informato per tempo Gambini. Infine un pensiero al nostro attivista del M5S Urbino e attuale assessore al comune di Montelabbate, Pierluigi Ferraro, che in quella assemblea è stato l’unico a mantenere il sangue freddo, non votando l’ aumento dei compensi. Facendo così ha salvato la dignità dell’intera categoria dell’amministratore comunale.

Movimento 5 Stelle Urbino