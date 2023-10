Breast Unit: l’attività è ripresa a pieno regime

Prosegue l’attività della breast Unit all’Ospedale di Urbino, eccellenza medica del centro-sud Italia. Una notizia molto attesa che arriva durante l’ottobre rosa, dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella e alla sensibilizzazione nei confronti del tumore al seno metastatico, l’ospedale di Urbino ha quindi ripreso a pieno regime l’attività della senologia e Breast Unit.

"Dopo una riduzione dovuta ad esigenze riorganizzative – spiega il direttore generale Ast Pu Nadia Storti – è ripresa l’attività oncologica della Breast Unit di Urbino. Non appena mi sono insediata infatti, ho preso in mano la problematica con la priorità di risolverla nel più breve tempo possibile. L’attività proseguirà secondo il modello organizzativo di hub e spoke". "L’Ospedale Santa Maria della Misericordia – aggiunge Cesare Magalotti dell’Unità Operativa Complessa Senologia Breast Unit dell’Ast PU - è dotato di tecnologie diagnostiche radiologiche all’avanguardia e di ultima generazione (mammografia con mezzo di contrasto) e di tecnologia diagnostica intraoperatoria per individuare la presenza di metastasi nel linfonodo sentinella".

"L’incidenza di questo tipo di tumore è importante – afferma l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini - la mortalità è in riduzione, grazie all’applicazione di screening e terapie postoperatorie. In questa ottica è importante la ripresa dell’attività ad Urbino che è un punto di riferimento per le donne dell’entroterra".

fra. pier.