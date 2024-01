Bretella, cronaca di un sperpero. Progettata due volte a costi doppi

Ma perché si è arrivati a costruire una strada altamente pericolosa come la Bretella per Urbino? Ora nessuno alza la mano per rivendicarne la paternità dopo una serie di tragedie e di incidenti su quei 3 chilometri di asfalto a doppio senso, ma nessuno dimentica l’incredibile dietrofront con sperpero di denaro pubblico nel 1995 quando il progetto originario a 4 corsie, già finanziato con 50 miliardi di lire, venne gettato letteralmente nel cestino perché "danneggiava il fosso degli angeli", un luogo e un riferimento toponomastico che non esisteva più da secoli. Eppure quel riferimento che sposò senza remore l’allora ministro Antonio Paolucci, fece affondare il progetto a 4 corsie per lasciare posto ad una strada a due corsie, con tre viadotti e una galleria di 846 metri, diventati tristemente famosi.

Dice Giorgio Londei, allora senatore: "Venni denunciato dalla Lega Ambiente tramite la segretaria Assunta Maria Brachetta per abuso d’ufficio. Mi accusava di aver voluto la 4 corsie per interesse personale provocando un danno ambientale quando è sotto gli occhi di tutti che il danno vero, sia per l’ambiente che per la sicurezza, è stato provocato dall’attuale strada a due corsie e non più a quattro. La denuncia venne archiviata ovviamente per la mancanza totale di qualunque elemento penale, ma ricordo questo perché è bene che si sappia come si siano svolti i fatti. Io non accuso nessuno, ci penseranno altri, ma quell’accanimento ideologico contro il primo progetto che era altamente sicuro e con un impatto ambientale inferiore, era del tutto immotivato".

Se il senatore Londei ha ricordato come la lega Ambiente lo voleva sul banco degli imputati, l’allora capo dell’ufficio tecnico del comune di Urbino Michele Felice scriveva il 27 aprile del 2008 proprio sul Carlino: "Tutti posso constatare che il manufatto fra il ponte della ferrovia e le Conce è molto più complicato e impattante di quello del primo progetto. Anche il tratto del viadotto prima della galleria, avendo una quota di gran lunga maggiore rispetto al progetto originario, è più impattante e pericoloso perché con maggior pendenza. Per tutto ciò, ritengo che vanno ringraziati vivamente tutti coloro che hanno “difeso l’ambiente“ pretendendo un’opera molto più impattante, costosa e pericolosa".

Un po’ di storia: nel 1990, la “Bretella“ per Urbino ottiene un finanziamento di 50 miliardi di lire. Lo delibera il governo Andreotti col ministro Prandini ai lavori pubblici. Cinque anni dopo, col governo Dini, venne bloccato tutto perché il tracciato a 4 corsie avrebbe deturpato il "fosso degli angeli", che era inesistente. Cioè non c’era proprio nessun "fosso degli angeli". Ma è bastato per gettare nel bidone il progetto approvato con l’avvio di un altro completamente diverso, di 3.2 chilometri con tre viadotti in quota e galleria di 846 metri a due corsie di marcia. Ci sono voluti altri 15 anni per realizzarla a costi raddoppiati per ritrovarsi una strada che è soprattutto pericolosa.

Dice Giorgio Londei: "Da sindaco prima e poi da senatore, sostenni e sono ancora convinto che le 4 corsie fossero non solo funzionali al collegamento della Città Ducale con la Fano-Grosseto ma anche la giusta soluzione in relazione al Traforo della Guinza e al flusso di traffico che avremo nei prossimi anni".

ro. da.