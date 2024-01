Bretella, strada pericolosa. Per precisa scelta politica

La Bretella per Urbino di 3,3 km ha un peccato originale. La scelta di realizzarla a doppio senso di marcia con una galleria di 846 metri e 3 viadotti. "Il progetto originale non era questo – dice Giorgio Londei, ex sindaco di Urbino e già senatore – era a doppio senso di marcia, del tutto sicuro, e con un finanziamento già ottenuto nel 1990 di 50 miliardi di lire. Poi è successo che il ministro all’ambiente del governo Dini tra il 1995 e il 1996, Antonio Paolucci, su istanza di un presunto movimento verde che aveva sollevato la questione sul fosso degli angeli, in realtà non più esistente, che ha di fatto bloccato la realizzazione di quella strada sicura per presunto eccessivo impatto ambientale. In realtà non lo era affatto, dirottando i soldi verso un nuovo progetto, con lunghezza minore, tracciato in quota, a doppio senso di marcia che ha cambiato completamente la struttura e la sicurezza della Bretella. Io venne addirittura denunciato dai verdi per abuso d’ufficio, finito nel nulla. E ora chiedo all’Anas: con l’arrivo della superstrada, perché si farà, come sarà possibile convogliare il traffico sulle due corsie della Bretella senza creare il caos e altri incidenti?" La nuova strada per Urbino venne inaugurata nell’aprile 2009. Da allora, ci sono stati numerosi incidenti, con almeno 6 vittime, tra cui una donna di 40 anni di Cagli mamma di tre bambini ancora piccoli, e tanti feriti per tamponamenti a catena, scontri frontali, invasioni di corsie, malori e conseguenze drammatiche per i coinvolti. Chi aveva cercato di porre un rimendio in consiglio comunale, un mese prima dell’apertura della Bretella, era stato il consigliere ambientalista Giovanni Pagnoni che presentò un’interrogazione urgente chiedendo che la circolazione sulla bretella fosse ad un unico senso di marcia verso Urbino perché "è nostro obbligo assicurare la sicurezza dei cittadini riducendo al minimo il rischio di incidenti". Un appello inascoltato completamente lasciando il doppio senso di marcia con l’installazione di un autovelox posizionato a 90 km/h. Lo stesso sindaco Gambini ha dichiarato di esser stato multato sei volte "perché viaggiando in discesa non ti accorgi di superare i 90 km/h". Pensare però di inserire un guard rail centrale non sembra essere una opzione per Anas. Eppure la strada è larga 7,50 metri, le banchine in totale misurano 3 metri, la larghezza totale della sede stradale asfaltata è di 10,50 metri. Perché non valutare l’installazione di un guard rail? L’alternativa non c’è.

ro.da.