Breve temporale e subito esonda torrente

Acqua nelle strade a Montecchio. E’ bastato un acquazzone ieri appena più intenso del solito, durato comunque pochi minuti, ed ecco che subito dopo l’abitato di Montecchio è esondato il fosso detto del "re dei gatti" con l’acqua che ha invaso le strade. Dice il sindaco Palmiro Ucchielli: "Sono tanti anni che dico al consorzio di bonifica e all’Anas di fare in modo che quel deflusso dell’acqua sia messo in sicurezza. Rispondono di sì e poi non si vede mai nessuno. Così, ogni volta, abbiamo questa situazione: piove e la strada si copre d’acqua in poco tempo. Ed è successo anche adesso. Per fortuna, è tornato il sole e il pericolo è sfumato in pochi minuti. Ma non possiamo continuare a sperare nel colpo di fortuna che il tempo migliori giusto in tempo per evitare guai dovuti alla cattiva manutenzione dei fossi. Se fossero del Comune, li avrei sistemati da un pezzo".