Bricciotti, caso posti letto. Duello tra Vitri e Petrucci

Il futuro della Rsa ‘Bricciotti’ accende lo scontro politico. La sanità si conferma così come il tema caldo della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. Pertanto il numero dei posti letto della struttura di Mombaroccio e la sua ristrutturazione diventano argomenti centrali nel dibattito. "Nonostante disponga di una capienza autorizzata di 40 posti letto, al momento ne sono attivi solo 10 – attacca la consigliera regionale Micaela Vitri, candidata per le prossime elezioni nella lista del Pd - e l’atto aziendale di Pesaro-Urbino approvato dalla giunta Acquaroli dimentica completamente la Rsa. Non ne prevede un piano concreto per il pieno utilizzo o per un suo rilancio a breve termine". In questo contesto, la consigliera si schiera contro la costruzione di un nuovo Ospedale di comunità che, secondo quanto pianificato dalla Regione, verrà realizzato con un investimento di 5milioni di euro sul campo da calcio di Mombaroccio, inaugurato soltanto qualche anno fa. "Invece di potenziare e valorizzare la Rsa esistente, si è scelto di creare una nuova struttura ex novo – prosegue Micaela Vitri - con costi elevatissimi, tempi lunghi e incertezze sull’effettiva integrazione con i servizi già presenti. Non è chiaro, ad oggi, come la Rsa e il futuro Ospedale di comunità interagiranno, né se esiste un piano unitario di gestione e di personale" Nel mirino della consigliera anche la mancata convenzione della residenza Civitas a Vallefoglia, "dove oggi il costo è totalmente a carico dell’ospite" - dice - . Da qui le richieste. "Bisogna che l’Ast e la Regione rivedano le scelte fatte su Mombaroccio mettendo in campo il riavvio dei 30 posti letto inutilizzati – sostiene la consigliera - . Così come è urgente intervenire sulla convenzione dei 200 posti alla Civitas di Vallefoglia. La Regione non ha dato risposte né in termini di spazi né di costi e il problema delle rette è degenerato negli ultimi anni a causa di rincari di energia e materie prime con aumenti a carico dei degenti dal 20 al 60%". Rispedisce invece le critiche al mittente il sindaco di Mombaroccio, coordinatore provinciale di Base Popolare, candidato alle Regionali nella lista di FI, Emanuele Petrucci. "La riduzione da 40 a 10 posti letto nella Rsa ‘Bricciotti’ fu effettuata dal centrosinistra e dal presidente Luca Ceriscioli a causa della mancata manutenzione dello spazio, ove pioveva acqua dal tetto – sostiene Petrucci - . La struttura non poteva essere ristrutturata perché, dopo ampi studi, si è dimostrato che i costi dei lavori sarebbero stati il doppio rispetto a quelli di una nuova costruzione. Con atti formali – prosegue – il consiglio comunale di Mombaroccio ha prospettato un’ipotesi che prevede una riqualificazione di circa 20 posti letto. Su questo ci stiamo confrontando con il presidente Acquaroli che ritiene come noi questa struttura patrimonio utile al servizio di tutti i cittadini della provincia".