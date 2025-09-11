Dalla Perla a Yoox
Matteo Naccari
Dalla Perla a Yoox
Pesaro
Cronaca"Briciole alla Fattoria della Legalità. La Regione preferisce le sagre"
11 set 2025
ADRIANO BIAGIOLI
Cronaca
"Briciole alla Fattoria della Legalità. La Regione preferisce le sagre"

"Alla legalità o ci si crede fino in fondo o non ci si crede, se no è una...

Giuseppe Paolini davanti alla sede della «Fattoria della Legalità»

Giuseppe Paolini davanti alla sede della «Fattoria della Legalità»

"Alla legalità o ci si crede fino in fondo o non ci si crede, se no è una presa in giro". Il sindaco di Isola del Piano e presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, torna a protestare per le "giravolte" della Regione quando si è trattato di finanziare la ristrutturazione della Fattoria della Legalità di Isola del Piano, il primo immobile confiscato alla criminalità organizzata nelle Marche. È una storia di finanziamenti prima concessi, poi cancellati e poi di nuovo concessi, ma con una sostanziale decurtazione.

Spiega Paolini: "La legge regionale 27 del 2017 stabilisce che ’la Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa’, ma tutti sanno come sono andate le cose. C’era un finanziamento assegnato dall’ex presidente della Regione Luca Ceriscioli, già a bilancio, pari a 240mila euro. È stato cassato dalla nuova giunta nel 2020, con una evidente mancanza di rispetto e serietà per tutti coloro che per più di 10 anni si sono spesi per questa causa, portando avanti progetti coi giovani e le scuole che sono stati presi come riferimento di buone prassi a livello nazionale. Più volte ho segnalato la necessità di ripristinare quel finanziamento al presidente Acquaroli. Ci sono state promesse su promesse: nel 2024 la Regione ci comunicò la restituzione di almeno 100mila euro. Che poi però sono diventati solo 50mila dopo la commissione Bilancio, dal momento che la Regione - spiega ancora Paolini - ha scelto di decurtare ulteriormente della metà quella cifra già irrisoria, per finanziare le sagre. È un contributo del tutto inadeguato, perché la legalità non è una festa di paese. O ci si crede o non ci si crede: nelle altre Regioni, per i progetti legati ai beni confiscati alla mafia, sono arrivati milioni. Da noi solo le briciole delle briciole". Sottolinea Paolini: "Personalmente avrei rinunciato a questo contributo ridicolo, che considero un affronto rispetto ai valori portati avanti dalla Fattoria. L’associazione ha comunque scelto di usarlo per alcuni piccoli lavori, anche se la cifra è irrisoria e arriva dopo una lunga serie di promesse non mantenute e giravolte". Resta l’amarezza: "Con 240 mila euro si poteva ristrutturare come si deve, oggi invece no. E sappiamo che finché non ci sarà sempre un presidio e una luce accesa, anche di notte, alla Fattoria, avrà sempre vinto la criminalità".

