Brillano gli Oscar del ’Frontino Montefeltro’

Si è svolta nel Convento di Montefiorentino la quarantaduesima edizione del Premio Nazionale di Cultura "Frontino Montefeltro", fondato nel 1981 da Carlo Bo e da Antonio Mariani. Un’edizione che ha premiato per la sezione "Cultura del Montefeltro" Maria Bartolomeoli, autrice dell’opera "Alla guerra non si può credere. Testimonianze di reduci isolani 1940 – 1945", pubblicate da Ideostampa di Colli al Metauro nel 2022. Venticinque interviste raccolte a Isola del Piano tra coloro che hanno vissuto i drammi della seconda guerra mondiale, a ribadire il valore della memoria attraverso la voce della gente comune seguendo i modelli della "nouvelle histoire".

Il Premio Antonio Mariani per la sperimentazione scolastica è stato poi assegnato al Liceo Scientifico "Morelli" di Fano" per il progetto #Torelliplasticfree di Educazione civica e Scienze naturali realizzato dalla Classe 1° A, che ha ridotto fin quasi a eliminare l’utilizzo della plastica nell’intero istituto. Il Premio "Ambiente" è stato assegnato al corpo Forestale dello Stato in occasione dei 200 anni dalla fondazione, ricordando in particolare la riforestazione del Monte Carpegna e del territorio. Per la sezione "Umane diversità" è salito sul proscenio il giornalista Giovanni Lani, autore del docufilm "Pazzi per il teatro", sintesi di quaranta ore di girato sul progetto teatrale dell’attore fanese Carlo Simoni che ha coinvolto i pazienti del Gruppo Athena in un coraggioso ma emozionante viaggio attraverso il transfert attore-personaggio verso una nuova coscienza di sé dal grande valore terapeutico. La vita romanzesca di Joyce Lussu raccontata nel volume "La Sibilla" (Laterza, 2022) è valsa all’autrice Silvia Ballestra il primo posto nella sezione "Letteratura come vita". Infine, la cerimonia si è conclusa con la tradizionale assegnazione del premio al "Personaggio" che quest’anno ha incoronato il virologo, immunologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni, originario di Casteldelci, che ha ricordato a tutti i presenti il valore dello studio e della ricerca scientifica. Una cerimonia arricchita dalla presentazione, da parte di Gaetana Lo Presti dell’Università di Urbino, dell’avvenuta digitalizzazione dell’intero archivio del Premio Frontino che ora, anche grazie al lavoro di Ermindo Lanfrancotti della Biblioteca San Girolamo è consultabile in ogni suo documento fin dalle sue origini: il sito sanzio.uniurb.it raccoglie i manifesti, i bandi, le opere pervenute, la corrispondenza, le motivazioni dei premi assegnati e una ricca documentazione.

Tiziano V. Mancini