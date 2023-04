Brillano i giovani studiosi italiani al Campionato di lingue ad Urbino

Si è chiusa ieri la tredicesima edizione del Campionato di lingue dell’Università di Urbino, 60 i partecipanti provenienti da tutta Italia.

"Dopo la pausa dovuta al Covid siamo tornati in Urbino con numeri significativi. È stata una edizione di soddisfazione come le precedenti perché i concorrenti provengono da tutta Italia. Siamo contenti perché è stata una ripartenza con grande entusiasmo ed una eccellente risposta da parte delle scuole e ventitrémila partecipanti totali. Il Ministero dell’Istruzione e del merito continua a riconoscerci come manifestazione dedicata all’eccellenza italiana", spiega Enrica Rossi, direttrice del Centro linguistico di ateneo e coordinatrice scientifica del campionato.

"In questi tredici anni l’interesse nei confronti della nostra manifestazione è andato sempre più crescendo, così come verso le lingue e la culture straniere. Siamo i primi ad aver creato un appuntamento che è una festa delle lingue e una gara. L’apprezzamento delle lingue e la sensibilità sono cresciuti da parte delle scuole, degli studenti e dell’Ateneo – prosegue la professoressa Rossi, che aggiunge –: la città aveva grande piacere di starci vicini. I ragazzi e gli accompagnatori hanno visitato e vissuto Urbino. Città e sponsor ci hanno sostenuti rendono possibile l’evento: grazie al Comune di Urbino per il supporto così come al Legato Albani, Bper Banca e Aurea Relais per il sostegno. Ma anche esercenti come la Maison All Gold che ci fornisce i premi".

Chi sono i vincitori di questa edizione? Per la lingua inglese Francesco Cereda dell’Istituto di istruzione superiore Einaudi di Dalmine (Bergamo), secondo classificato Victoria Shestun del liceo A. B. Sabin di Bologna e Sufia Dominique Martinez dell’Istituto A. Poliziano di Montepulciano (Siena). Francesca Margherita Pavesi è la prima classificata e proviene dall’Istituto Carlo Emilio Garda di Paderno Dugnano (Milano), seconda Camilla Medici dell’Istituto Blaise Pascal di Giaveno (Torino) e Thomas Marcolin dell’Istituto Magnaghi - Solari di Salsomaggiore Terme (Parma).

Per lo spagnolo a classificarsi prima Miranda Galbusera del liceo classico Alessandro Manzoni di Lecco, Anna Cipriani si è classificata seconda e proviene dal Civico Polo scolastico Manzoni di Milano, mentre Federica Barretta del liceo scientifico Galilei di Napoli si è classificata terza. Per la lingua tedesca la prima classificata è Rebecca Faini del liceo statale Veronica Gambara di Brescia, Maltide Baldini è arrivata seconda e viene dal liceo classico linguistico “L. A. Muratori - San Carlo“ di Modena mentre Corinna Resigotti del liceo statale Galileo Galilei di Caravaggio (Bergamo) si è classificata terza.

