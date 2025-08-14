Brindisi da Excelsior. Effervescenti bollicine per l’Italiana in Algeri

Ancora un appuntamento nel bellissimo Lido Excelsior per il dopo festival della terza rappresentazione del Rof: "L’Italiana in Algeri", andata in scena al teatro Rossini. A ricevere e salutare i numerosi invitati Nardo Filippetti con Katiuscia Francesconi sotto l’attento sguardo del direttore Fausto Simone. "Sono contento di organizzare – ha sottolineato Nardo Filippetti – per il dodicesimo anno, questo Gala per i clienti, artisti ed amici; soprattutto per Paola Pierangeli, una gran signora, che mi ha coinvolto e spinto a creare questo evento. Infatti la presidente degli Amici del Rof, che ringrazio per la presenza insieme alla sorella Luciana, ogni stagione mi chiede di aprire questa magica location in spiaggia, a due passi dal mare, coinvolgendo la mia famiglia e il personale".

Tra gli ospiti i vertici del Rof, il sovrintendente Ernesto Palacio, il direttore artistico Juan Diego Florez e il direttore generale Cristian Della Chiara; i consiglieri del Cda: Paolo De Biagi, Monica Nicolini e Luisa Rossi; il direttore d’orchestra Michele Mariotti; il tenore Nicola Alaimo e l’ex sovrintendente Luigi Ferrari con le signore; la presidente di Confindustria Alessandra Baronciani, l’ex direttore Salvatore Giordano con Giovanna Maria Calapai, l’ambasciatore Giorgio Girelli con Angela Maria Bocci, l’industriale Mauro Lancia. Sono intervenuti anche diversi stranieri tra cui il melomane per eccellenza Peter Vandamme con tanto di giacca rossiniana. Inoltre presenti, tra gli altri, Annalisa Zini della farmacia Rossini, l’ingegner Eugenio Ceccolini con Annalisa Cinaglia della farmacia Loreto, il professionista Giovanni Corsini con Francesca Sanchietti; Nicola Dolcini con Laura Scalbi. Ma soprattutto tanti amici di Nardo Filippetti tra cui Cesare Patrignani, Chiara Benelli, il professor Mario Malerba con moglie e figlio; Angela Cecini, Arturo Pardi e Novella Baronciani; Gigliola Gori con Francesco Tenella; Marcella Logli, direttrice della comunicazione del Politecnico di Milano con la mamma Maria Antonietta Conte, vedova del grande artista urbinate Mario Logli. Applausi ai protagonisti dell’opera soprattutto a Daniela Barcellona (Isabella) e alla regista Rosetta Cucchi accompagnata dal marito Roberto Marchetti. "Sono molto soddisfatta del lavoro realizzato – ha rimarcato la Cucchi –. Poi fare la regista di un’opera di Rossini a Pesaro, nella mia città, è davvero il massimo".

Luigi Diotalevi