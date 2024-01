Brindisi, il taglio di JuJuan Johnson responsabilizza. Jordan Bayehe

La Happy Casa arriva alla sfida cruciale con un americano in meno. La società pugliese ha tagliato JuJuan Johnson ma non è riuscita a sostituirlo in tempo, anche perché non ha più visti da spendere e dunque la scelta è ristretta. Si dice che le due parti avessero rotto i ponti e questo potrà responsabilizzare maggiormente chi giocherà più minuti al posto suo, come il camerunense Jordan Bayehe, a tratti ancora un po’ acerbo ma straripante dal punto di vista atletico che sta viaggiando a 8,6 punti e 5 rimbalzi di media in 22’ di utilizzo. L’unico centro di ruolo di Brindisi è Seck, che gioca con lo status di italiano: finora stava in campo 10’ di media, un po’ come Mockevicius insomma. Prevedibile quindi una gara che punterà più sulla sfida fra gli esterni, o comunque fra i tanti tiratori talentuosi come Senglin e Sneed da una parte, Bamforth e McDuffie dall’altra. La differenza potrebbero farla ancora una volta gli italiani della Vuelle, il cui pacchetto è decisamente superiore a quello a disposizione di Sakota. Ecco perché bene ha fatto capitan Tambone a parlare di responsabilità da prendersi: in una gara come quella di domani ognuno è chiamato a fare un passo avanti.

e.f.