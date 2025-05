Brindisi sorprende Avellino nei play-in: vittoria al PalaDelMauro

I play-in sono già cominciati col botto: nella serata del 1° maggio Brindisi ha fatto secca Avellino, sbancando il PalaDelMauro con 15 punti di scarto (82-67) pur partendo dal 13° posto, ovvero l’ultimo disponibile che metteva in palio la chance di rientrare nei playoff dalla porta di servizio. E’ la testimonianza che quando cominciano le sfide che contano certe squadre possono ancora sorprendere, anche dopo stagioni anonime, com’è stata quella della squadra di Piero Bucchi sin qui. Il discorso vale anche per i giocatori, con Vildera che ha firmato 25 punti (con 12 su 13 al tiro!): il pivot che l’anno scorso fu protagonista della promozione di Trieste, rientrato dopo il secondo infortunio, ha fatto la differenza. Un risultato che conferma un’altra cosa: il fattore campo in questi casi pesa meno. Per cui la Vuelle dovrà trarre una riflessione da questo risultato: Torino è un’avversaria indisiosa e potrà dire la sua, a maggior ragione su un campo ’neutro’ per entrambe.

L’incognita è sul numero di tifosi che sarà in grado di portarsi dietro la squadra biancorossa, anche se a volte fanno più calore e colore 500 che hanno veramente voglia di cantare di 5.000 che si alzano in piedi solo se invitati dalla mascotte. Intanto ieri la ’bufala’ che gli abbonati sarebbero entrati gratis lanciata in rete da qualche buontempone è stata subito smentita: tutti dovranno fare il biglietto. La prevendita è iniziata ieri alle 15 in tutti i punti vendita Vivaticket e online sulla stessa piattaforma con 2,20 euro di diritti di prevendita. I botteghini dell’Unieuro Arena apriranno invece alle 17 di oggi. In proposito i biglietti del Settore Curva numerata, esclusi quelli precedentemente prenotati dalla tifoseria organizzata pesarese, saranno acquistabili solo alla biglietteria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Questi i prezzi. Curva Numerata: 10 euro; Tribuna Centrale Numerata: 14 euro; Parterre Low Cost (Settori C-F): 25 euro; Parterre Rosso (Settore A-B-E): 35 euro; Parterre Gold (Settore D): 35 euro; Settore Ospiti: 25 euro. I parcheggi sono situati in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, Via Puntadiferro e via Piero Camporesi (parcheggio Centro commerciale).

e.f.