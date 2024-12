British Countrycore. Ormai è questo lo stile che ci accompagna

Lo giuro. Lo prometto: non parlerò del Barbour. Ogni anno un accenno lo faccio, ora sorvolo ma è sempre un gran capo la giacca cerata, pesante, verde intenso e con colletto in velluto e che viene trattata con una crema grassa dall’odore unico (per alcuni pesante) che lo protegge e lo rende, volta dopo volta, più bello. Ah, ci sono cascato di nuovo, ne ho parlato anche quest’anno. Ma dribblo l’argomento pur rimanendo in zona.

Pensiamo di passeggiare all’ombra di un castello scozzese (non per forza Balmoral) o nella bella campagna inglese. Come ci vestiamo? In piena tendenza British Countrycore. Uno stile vero e proprio che dalla scorsa primavera ci accompagna non solo negli abiti ma anche negli arredi e nel cibo. E nel periodo natalizio è uno dei migliori trend in cui credere. Per i look, uomo e donna: cappelli maxi, ovviamente a tesa. Velluto a coste per pantaloni e giacche, stivali e stivaletti ai piedi. Ovviamente di ispirazione equestre e, sempre ovviamente, loden o caban quando si esce. Gonne in lana a fantasia e maglioni sempre in lana: questi uguale a fantasia. Se si preferiscono le stampe vanno benissimo a patto che abbiano richiami vintage o botanici. Ah, da non dimenticare i foulard, anche in lana. I colori sono terrei o burrosi che scaldano ambiente e carnagione.

È il profumo? Colonie alla lavanda! Erbe umide e bacche di ginepro sono capisaldi della profumeria inglese ma proviamo a cambiare qualcosa: lavanda, garofano e geranio che si sfumano con il muschio di quercia. Ho anche un bel romanzo che ci porta dalla campagna inglese all’Orientre: Il botanico inglese di Nicole C. Vosseler (NeriPozza) è ambientato in età Vittoriana cullandoci tra la passione per piante, fiori e insetti e intense storie d’amore. Dalla campagna inglese verso le nostra.

Ed ecco la chicca della settimana che rubo ad una collega della redazione di Bologna. Alcuni giorni fa ha pubblicato nelle sue storie Instagram un prodotto davvero interessante, specie per il Natale e per rimanere, in qualche modo, nel British Countrycore: una box con 3 tipi di brodo, ovviamente artigianali e freschissimi. Che delizia e che idea chic.

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino