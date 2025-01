Brividi all’Americana. Al Ranch domina il fratello di Valentino. E lui finisce terzo

Grande spettacolo al Ranch di Valentino Rossi per l’Americana Race, che si è tenuta ieri pomeriggio in occasione della prima giornata della 100 km dei Campioni. A vincere la gara ad eliminazione è stato Luca Marini, che dopo le qualifiche partiva in pole position davanti al fratello Valentino Rossi, che invece proprio all’ultima curva è stato protagonista di una scivolata ma si è classificato comunque terzo, dietro Franco Morbidelli.

"Ho preso un folle e sono caduto – ha commentato a caldo Valentino al termine della gara – però fortunatamente c’era solo Franco dietro di me e quindi sono comunque arrivato terzo sul podio. Non vincerò il salame come premio – sorride - ma porto a casa le costarelle".

A commentare subito dopo la vittoria della gara anche Luca Marini: "E’ andata molto bene – ha detto – perché subito dopo la prima manches avevo perso la prima posizione, ma poi sono riuscita a riprenderla mettendo un po’ di pressione a Vale. Poi quando parti che alla prima curva sei primo è tutto sotto controllo e così è andata".

Ad assistere alla bellissima gara sugli spalti erano presenti circa 1500 persone (partecipazione su invito), come alla corsa conclusiva che si terrà oggi e che chiuderà la due giorni di spettacolo al Ranch. Tra i presenti ieri anche l’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

La giornata si è aperta con le prove libere e le qualifiche per partecipare all’Americana, ma non sono certo mancati momenti di relax. Uno tra tutti i festeggiamenti del compleanno di Andrea Migno, che ha compiuto 29 anni e che tutti i piloti hanno voluto omaggiare con torta e candeline.

A portarla, la mascotte della manifestazione, il Leone, che si è esibita poi in un ballo con il festeggiato.

Poi il momento del pranzo, con il Dottore e l’immancabile "Team Gradella": "I più bravi a fare la pasta vegana", scherza Valentino mentre si gode un piatto di fusilli, ritratto in un video postato sui suoi canali social. Intanto ieri mattina Valentino Rossi è stato protagonista anche della puntata di DJ chiama Italia su Radio DJ, in diretta radiofonica con Linus e Nicola Savino.

I due presentatori hanno chiesto a Valentino della nuova routine familiare dopo l’arrivo delle due bambine, avute da Francesca Sofia Novello: "L’arrivo della prole ha totalmente cambiato le carte in tavola – ammette sorridendo Valentino - Adesso ci svegliamo prima, io preparo il latte e la mattina verso le 7.45 devo svegliarmi e portare Giulietta a scuola. Gabriella? Al momento dorme".

Oggi, alle 14, l’appuntamento con la 100 Km dei Campioni, una gara di endurance di 100 chilometri, dove i piloti gareggiano in coppia, con cambio pilota ogni 5 giri. Si tratta della gara conclusiva della due giorni di spettacolo che si tiene al Ranch di Tavullia, vero e proprio tempio del divertimento su due ruote.