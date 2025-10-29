Brividi e adrenalina per Halloween. Il Castello mostra il suo lato oscuro

di Beatrice GrasselliIl lato oscuro del castello: per Halloween, Gradara si tinge di nero e assicura brividi e adrenalina alle stelle a tutti i partecipanti. Non ci sarà solo la serata del ‘dolcetto o scherzetto’. Per tre giorni, dal 31 ottobre al 2 novembre, le vie del borgo saranno animate dall’Halloweekend, l’evento curato dalla proloco e finanziato dalla regione Marche, durante il quale verranno aperte le porte a ospiti eccezionali come creature misteriose e orde inquiete di fantasmi vaganti, arrivati da ogni parte e trasferiti nel castello per l’occasione.

Insieme a loro anche la perfida Mercoledì Addams, che proprio qui per qualche giorno prenderà dimora, dopo aver scelto la più cupa fra quelle disponibili, insieme alla sua grande famiglia. Tra le novità dei tre giorni di festa dell’edizione 2025 si registra la suddivisione degli spettacoli per gradi di paura, in modo da poter offrire divertimento anche alle famiglie con bambini piccoli. Gli appuntamenti più soft e accessibili a tutti saranno indicati con bollino verde, mentre quelli ad alto contenuto di brividi saranno indicati con un bollino rosso.

A fare da sfondo all’evento le radici storiche della Rocca, che saranno presentate in versione dark e fantasiosa attraverso le memorie e i racconti dei fantasmi celati tra le sue mura, in attesa di Halloween per potersi mostrare. Tutto avrà inizio il 31 con la visita guidata articolata in tre parti: ‘Paolo e Francesca: una storia stregata’, ‘Il Conte Rino’ e ‘Una notte alla Rocca Maledetta, oscura visita nelle ore notturne’ (inizio delle visite ogni mezz’ora dalle 19 alle 23. La visita ‘Una notte alla Rocca maledetta’ sarà sospesa il 2 novembre).

Tra le novità di quest’anno spicca inoltre lo spettacolo ‘Psyco Circus’ che sarà presentato in anteprima assoluta (dalle 16.30 alle 19.00 bollino verde e dalle 19.00 alle 23.30 bollino rosso), un horror ambientato in un vecchio carro circense coperto con un telone colorato, dove i coraggiosi spettatori verranno accolti da un anziano ed emaciato direttore, ansioso di mostrare le sue eccezionali attrazioni. L’1 e il 2 novembre l’appuntamento sarà invece con il ‘Crazy Circus Lunch&Dinner Show’ (l’1 cena alle 19, il 2 pranzo alle 12.30, bollino verde), durante il quale verrà mostrata l’anima più bizzarra del folle circo di Halloween, nel corso di una cena o di un pranzo da brivido.

Per tutti i tre giorni dell’Halloweekend, si potrà ammirare il travestimento a tema dell’intero borgo, le cui vie piene di zucche, di ragni e ragnatele e di tutto il bestiario orrorifico da tradizione ospiteranno anche numerosi spettacoli, alcuni dei quali dedicati ai più piccoli, come le vicende del bizzarro Conte Rino, le bolle stregate e l’immancabile ‘Trick or Treat’, che assicurerà caramelle a volontà ai bambini, magari mascherati, che si presenteranno all’iniziativa al ritornello di ‘dolcetto o scherzetto’.