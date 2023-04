"Brodetterò" alla Tressa

La Fano Gastronomica si ferma (sesto appuntamento della serie) alla osteria La Tressa (via degli Schiavoni 4 a Sassonia di Fano) per il tour "Dieci Tappe a Miglio Zero". Sul lungomare di Sassonia c’è questa moderna osteria di mare che guarda al pescato di fronte, nel senso che in cucina si valorizza soprattutto il pesce del giorno locale. Una cucina semplice ma al contempo originale, dove si cerca di elevare la tradizione partendo dalla qualità della materia prima.

Il cuoco Luigi Longobardi ha pensato a un menù a miglio zero per l’appuntamento di oggi alle ore 20. Piatti della tradizione, rivisitati con l’estro personale di chi sta ai fornelli: cozze e purasse alla puretta con pane alle alghe, quindi alici marinate e panzanella. A seguire totani ripieni, cime di rapa e passito di bianchello. Come primo piatto il tagliolino con sugo di sogliola e poi una versione innovativa del piatto simbolo della marineria fanese: il "Brodetterò", che si ispira al brodetto ma che partendo dal passato guarda al futuro. Una vera sorpresa per chi ama i buoni sapori di una volta interpretati dall’arte del cuoco. Si chiude con un dessert stile Tressa. Prezzo: 35 euro. Informazioni e prenotazioni: 0721 1940085. "Anche per questo menù – dichiara il cuoco Luigi Longobardi – proponiamo le classiche preparazioni della tradizione, fortemente identitarie, rivisitate in chiave creativa. Per esempio la classica panzanella che si sposa alla perfezione con alcuni tipi di pesce. Un incontro di sapori a formare abbinamenti sorprendenti e buonissimi, che insieme donano un forte impatto sensoriale per consistenza e piacevolezza". I vini in abbinamento sono commentati da Otello Renzi e saranno quelli della cantina Lucarelli di Cartoceto con particolare attenzione al Bianchello del Metauro.

Promosso dal Comune di Fano, assessorato al Turismo, il progetto "Dieci Tappe a Miglio Zero" è il primo momento della Fano Gastronomica che unisce i ristoranti della città di Fano nel nome della tradizione, in un’ottica sostenibile di filiera corta e a miglio zero. Il tutto garantito da un disciplinare.

d.e.