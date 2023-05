Brodetto British Il Festival parla londinese

Un nuovo volo che collegherà Ancona a Londra, accordi commerciali con rappresentanti locali e l’invito ai turisti inglesi a venire a Fano per il BrodettoFest dall’1 al 4 giugno prossimi: il festival delle zuppe di mare dopo Barcellona è stato presentato ieri a Londra, nella sede dell’istituto italiano di cultura, alla presenza dei giornalisti delle testate inglesi e in collaborazione con in collaborazione con l’Agenzia Ice di Londra, l’Ambasciata d’Italia a Londra e l’Enit-Agenzia nazionale del turismo. La novità è il volo che collegherà Ancona a Londra Gatwick, a partire da luglio 2023 e che potrebbe portare a Fano nuovi turisti enogastronomici. Un argomento annunciato in modo molto concreto, con una degustazione finale di brodetto alla fanese, preparato sul posto dai pescatori fanesi dell’azienda Antonio Gaudenzi Srl, accompagnato da Bianchello del Metauro Doc. L’evento di ieri è stato preceduto da una serata di gala, rivolta a 150 buyer ed operatori economici e di turismo, al ristorante italiano "Rosso Di Sera", all’interno del contesto esclusivo di Hampstead, con una cena a base dei sapori delle Marche, Bianchello del Metauro Doc, formaggi, tartufi, pesce dell’Adriatico, tra cui il Brodetto dell’Adriatico, raccontati dai produttori e dai pescatori di Fano. La delegazione italiana era formata da Etienn Lucarelli, assessore al Turismo del Comune di Fano, Stefano Fiorelli, presidente Confesercenti Pesaro e Urbino, Alessandro Ligurgo, direttore Confesercenti Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, dagli imprenditori di Bianchello del Metauro Doc, Tommaso Di Sante e Claudio Morelli, Davide Possanzini dell’Azienda Acqualagna Tartufi, e dall’esperto enogastronomo e sommelier Otello Renzi, che ha presentato i formaggi Dop delle Marche e curato gli abbinamenti, infine dai pescatori dell’azienda Antonio Gaudenzi di Fano. Le degustazioni sono state coordinate dallo ChefMed Carmelo Carnevale. "La tradizione del brodetto continua a essere raccontata fuori dalle Marche e dall’Italia – ha affermato in conferenza stampa Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati – da Barcellona a Londra, in attesa del Festival che si terrà a giugno. Un piatto che racchiude storia e qualità, quella della nostra regione e del nostro Adriatico. Noi abbiamo il compito di rafforzare il settore della pesca, di riportarlo al centro. Dobbiamo sostenere i pescatori che sono sempre più schiacciati dalle restrittive norme europee. Con tutte le limitazioni al loro lavoro, i piatti della nostra tradizione come il brodetto sono destinati a rimanere soltanto nei libri di storia".

Ad aprire la conferenza stampa all’Istituto Italiano di Cultura è stato il vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Itala a Londra, Riccardo Smimmo, che ha portato i saluti di Inigo Lambertini Ambasciatore d’Italia a Londra. Presente Giovanni Sacchi direttore dell’ufficio londinese per l’Italian trade agency, oltre a Gabriella Manfredi dell’ufficio. "La nostra città mira a potenziare il turismo estero – ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Fano Etienn Lucarelli – per questo stiamo portando avanti azioni di promozione. Lo abbiamo fatto in Spagna, anche a Barcellona e riteniamo che Londra sia una città molto importante per noi anche in considerazione del nuovo volo, che crea un collegamento veloce. Fano si candida a diventare la destinazione ideale per il turismo inglese". Il presidente di Confesercenti Pesaro e Urbino, Stefano Fiorelli ha presentato l’evento: "Ci saranno chef stellati e show di cucina con grandi nomi all’insaegna della zuppa di mare con il nuovo angolo delle vongole"

Per la Camera di Commercio è intervenuto Tommaso Di Sante, membro di giunta camerale: "Stiamo cercando di creare sinergie tra i vari settori, tra il turismo, l’enogastronomia e la pesca, promuovendo il brodetto e il territorio d’insieme con le nostre produzioni di eccellenza. Abbiamo visto in questa due giorni grande attenzione, che negli anni causa covid e Brexit, si era spenta". Per la gara nazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce si troveranno a Fano le regioni italiane del Brodetto: Marche, Puglia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio. Non solo competizione ma anche tanta buona cucina per tutti coloro (info: brodettofest.it) che amano le zuppe di mare.

d.e.