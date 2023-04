Brodetto, Festival avvelenato Lite social tra Varotti e Carloni

"Mi è sembrato quantomeno inopportuno per non dire di cattivo gusto, che il direttore di un’altra associazione, nel caso specifico la Confcommercio, commenti in quel modo l’organizzazione di un evento come il Festival del Brodetto creato dalla Confercenti", dice Mirco Carloni. Questa la coda che segue un battibecco avvenuto sui social tra il direttore di Confcommercio Amerigo Varotti e l’onorevole Mirco Carloni, dopo la presentazione della manifestazione legata al piatto marinaresco. Aggiunge Carloni: "Domenica il festival sarà su Rai 1 e poi questo evento verrà portato anche in una manifestazione sul food a Barcellona. Per il resto, farà lui (Varotti, ndr), perché a me la polemica interessa poco, anche se con la Confcommercio ho sempre avuto buoni rapporti". E non potrebbe essere diversamente perché la sorella di Carloni, Martina, è la vicepresidente cittadina dell’organizzazione guidata da Varotti.

L’inizio della storia è questo: dopo la presentazione, nei giorni scorsi, della storica manifestazione cittadina, Mirco Carloni pubblica un post lodando l’evento. Sotto Varotti scrive: "Balle". Carloni replica: "Mi pare di cattivo gusto questo commento". Controreplica: "Davvero? Non mi pare". Insomma una schermaglia social tra il parlamentare e il direttore di Confcommercio. "Qui c’è un equicovo di fondo – commenta Amerigo Varotti – perché io non ce l’avevo con Carloni, ma con quello che evidentemente hanno scritto sulla cartella stampa della manifestazione". Quindi Varotti specifica: "Io parlavo dell’aspetto riguardante l’indotto turistico ed economico della manifestazione, perché quello che ho letto non è vero". Il terreno di scontro è lo studio sui riflessi turistici ed economici della kermesse fanese, fatto dall’università di Urbino. "In questo studio – continua Varotti – si dice che nel primo week end e nell’ultimo del Festival del Brodetto, in totale, negli alberghi cittadini ci sono state 308 presenze in più. Attenzione, non sto parlando di arrivi, ma di presenze e quindi di giorni di pernottamento e non è detto poi che questi arrivi in città siano tutti legati alla manifestazione del Brodetto. E voglio anche aggiungere a proposito dei riflessi turistici della manifestazione, che sempre sulla base dei dati di questo studio universitario, il 60 per cento delle persone che frequentano il festival sono di Fano, il restante arriva dal resto della regione, e solo una piccola parte dalla Romagna". Insomma Varotti fa gl’occhi alle pulci sulla attrattività turistica della manifestazione. Per poi aggiungere: "Fermo restando questo aspetto, penso che fanno bene ad organizzare il Festival del Brodetto perché fa lavorare i ristoranti. Ma dire che la manifestazione porta anche turismo, questo non si può dire e se si dice, è una balla. Quindi Carloni ha equivocato...".

C’è anche un retrobottega a questo battibecco... Eccolo. Il distretto bio Terre Marchigiane aveva fissato in accordo proprio con Carloni la data per un’assemblea di questa organizzazione, che ha al suo vertice proprio Amerigo Varotti, domani a Mondavio. Carloni ha fatto sapere che "per sopraggiunti impegni", non potrà partecipare. Questo prima comunque del battibecco post presentazione del brodetto.

m.g.