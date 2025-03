Brodetto, grigliata e "Patacucc": i grandi classici alla Taverna

Due serate da non perdere alla taverna del Pescatore che per il sessantesimo anno di fondazione ha ideato una serie di eventi dedicati a tutti gli amanti del mare e della cucina di Marcella, Il primo è in programma giovedì 20 marzo alle 20,30. E si aprirà con un classico della prima Taverna degli anni ’60, ovvero l’antipasto all’italiana questa volta però con i salumi Alessi senza conservanti e solo con sale e pepe, accompagnati da formaggio del pastore e piadina locale. Quindi un altro classico di questo storico locale: il risotto “Carnaroli” al sugo rosso di vongole servito dal 1965. Come secondo la tradizionale grigliata mista di spiedini, filetto di sgombro e sardoncini scottadito, insalata misticanza. Finale con la zuppa Inglese, ricetta tradizionale di Marcella. In abbinamento "La Vie - Modena Lambrusco rosso Doc vino Spumante Brut Bio della società agricola Il Borghetto di Razzaboni, Medolla (Modena), quindi lo Stefano Antonucci Verdiccio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Santa Barbara e dalla stessa cantina il Lina Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito. Il tutto raccontato da uno dei più grandi sommelier italiani, Otello Renzi, enogastronomo e testimone nel mondo dei nostri vini e della nostra cucina. Il costo del menù è 40 euro.

Secondo appuntamento venerdì 4 aprile (20,30), quando saranno riproposti altri grandi classici della cucina della Taverna del Pescatore: cozze, vongole alla marinara e lumachine al sugo ristretto e seppie con piselli. A seguire il primo che era richiestissimo allora come oggi: i "Patacucc" con farina di mais, ceci, vongole e rosmarino con Emozione di olio extravergine di Oliva Massimo Mosconi. Come secondo il brodetto spinato tradizionale di Marcella e infine il dolce: pesche, fragole e crema Chantilly. I vini in abbinamento: Celso Bianchello del Metauro Doc Superiore Azienda agraria Guerrieri di Piagge, Guerriero Bianco Marche bianco Igt della stessa cantina da cui si attingerà anche per il calice per il dolce: Leo Moscato frizzante. Anche in questo caso 40 euro. Prenotazioni al 377 367 2600.

d.e.