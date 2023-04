Brodetto, non solo gusto: indotto da 2 milioni

di Anna Marchetti

Il BrodettoFest (1-2-3-4 giugno al Lido) produce un impatto economico complessivo di 2milioni 170mila euro e, solo nella scorsa edizione, ha portato a Fano da tutta Italia quasi 20mila visitatori. Oltre alle Marche con il 54,7%, tra le regioni più rappresentate ci sono l’Emilia Romagna (16%), l’Umbria (9,9%) e la Lombardia (7,5%). Sono alcuni dei dati della ricerca condotta dall’Università di Urbino, resi noti ieri mattina, nella sala conferenze della New Copromo, in occasione della presentazione della 21esima edizione del BrodetFest. Lo studio condotto dai docenti Fabio Musso, Roberta Borgognoni e Elena Viganò, ha messo in evidenza come la spesa sostenuta dai visitatori superi un milione di euro.

Nell’analisi è stato valutato anche il valore dei consumi da parte sia dei fanesi (44% degli intervistati) sia dei non residenti (56%, di cui il 64% ha partecipato al Festival per la prima volta). La spesa totale sostenuta dai non residenti è di circa 36mila euro per il pernottamento (molti utilizzano le seconde case o sono ospiti di amici) mentre per i pasti consumati al ristorante o in altri locali è di circa 352mila euro, 108mila per bar e negozi e 154mila per servizi vari (spiaggia, visite guidate). Per chi vive a Fano la spesa è lievemente ridotta: in totale 195mila euro per pasti, 68mila euro per bar e spese accessorie, 98mila euro per servizi vari.

Per quanto riguarda l’impatto ambientale, dall’indagine emerge che il 64% degli intervistati fanesi si sposta a piedi o in bicicletta, e che più dell’81% dei residenti e dell’87% dei non residenti considera il BrodettoFest un evento sostenibile anche se si attendono interventi correttivi per la riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare. L’indagine è stata condotta con questionari ai partecipanti al Festival, ma anche con interviste a commercianti, ristoratori e albergatori e incrociando i dati con gli arrivi e le presenze.

Annunciate per il futuro anche alcune novità del BrodettoFest 2023: la manifestazione si sposta a giugno, da giovedì 1 a domenica 4, evitando così il fermo pesca; la direzione artistica è stata affidata a Federico Quaranta, noto conduttore Rai. Ci saranno anche Tinto, ospite dell’evento, e Andrea Amedei al quale è affidata la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce che metterà a confronto, come avveniva nel passato, diverse regioni italiane. Altra news di questa edizione sarà "L’angolo delle vongole" in collaborazione con la NewCopromo, con piccoli assaggi e informazioni "sulla maggiore qualità delle vongole dell’Adriatico rispetto alle vongole veraci".

Annunciata anche la partecipazione del BrodettoFest alla fiera mondiale dell’industria ittica di Barcellona, la SeaFood Expo Global 2023, dal 25 dal 27 aprile, con la presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida "al quale abbiamo avuto modo di far conoscere e apprezzare – ha fatto presente il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni – il nostro brodetto". BrodettoFest sarà presente anche a Londra, all’istituto italiano di Cultura, l’11 e il 12 maggio.