Brodetto show al Lido. Quattro giorni da gustare

Inizia oggi la 22ª edizione di BrodettoFest, il Festival internazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce ideato da Confesercenti Pesaro e Urbino, che torna al Lido (Lungomare Simonetti), fino al 2 giugno. Taglio del nastro alle 18.30 nel palco centrale, fulcro della manifestazione, con le autorità locali e regionali, organizzatori e ospiti. Subito dopo, alle 20, si accendono subito i riflettori sul grande spettacolo della cucina: il Palabrodetto ospita, infatti, una gustosissima proposta culinaria di brodetto dello chef Alessandro Circiello che porta al Lido la sua passione per la sana alimentazione, in collaborazione con Earth System. Gli abbinamenti tra piatti e vini sono a cura di Food Brand Marche e il sommelier del Palabrodetto sarà Otello Renzi. Il coordinamento della cucina del Palabrodetto è a cura di Antonio Bedini (Apci).

Premio. Verrà assegnato alle ore 21 al palco centrale il Premio Lanterna Azzurra Fano, nato su iniziativa di Confesercenti Pesaro e Urbino e Confraternita del Brodetto. Qui, alle 21.30, riflettori accesi su Sergio Rubini. Icona del cinema italiano, attore, sceneggiatore, regista di grandissimo successo e interprete straordinario amatissimo dal pubblico

e pluripremiato: Nastro d’Argento e David di Donatello per la miglior opera prima con “La stazione”, più altre decine di candidature tra Nastro d’Argento, David di Donatello, Globo d’Oro e Ciak d’Oro per citarne alcuni.

Inagura, inoltre, alla cavea del Lido il nuovo spazio Brodetto & Wine, a cura di Food Brand Marche: alle ore 21 degustazione di Bianchello del Metauro Doc. Al Lido invece apre, in viale Cairoli, la mostra “Gente del Porto di Fano” con fotografie di Nicolas Y Sanchez realizzata in collaborazione con Centrolegno.

Per i bambini tanta cultura e divertimento con BrodettoKids in collaborazione con il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni al mondo marino e all’importanza della sua biodiversità. Laboratori creativi, di movimento e di spettacolo, narrazione interattiva, favole e alla fine gustose e sane merende (tutti i giorni, ore 18 e ore 20). Alle ore 19 Spazio Coldiretti, laboratorio di educazione alimentare. Alle ore 20 "Guarda&Gusta", il cooking show per bambini con degustazione. Si potrà gustare il brodetto nei 20 ristoranti del circuito a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino e nel grande Spazio Bro - Cucina dei Pescatori allestita e curata in collaborazione con l’azienda Antonio Gaudenzi Srl. Una ricetta preparata con solo con pesce dell’Adriatico certificato da pescatori. Si pranza e si cena anche allo "Spazio Vongole", in collaborazione con La Liscia Da M. Ori e New Copromo.