Brodetto, si accendono i fornelli. La zuppa di pesce è servita

FANOSi accendono i fornelli per il festival più atteso per chi ama le zuppe di mare. Ci sono ancora tre giorni, fino a domenica 25 maggio, per gustare "Aspettando il Brodetto", ovvero l’anteprima del festival in programma a Fano la prossima settimana dal 30 maggio al 2 giugno. I ristoranti aderenti al "BrodettoFest" di Fano, fino al 25 maggio proporranno la loro zuppa di pesce a un prezzo scontato. Una iniziativa dedicata alle famiglie, ai gruppi di amici e a tutti coloro che amano la zuppa dei pescatori. L’elenco dei ristoranti aderenti è chilometrico (www.brodettofest.it) e gustoso: ogni locale cucina la sua versione del brodetto, da quella innovativa a quella tradizionale, da quella rivisitata a quella ortodossa e rigorosamente aderente alla ricetta originale. Il brodetto viene proposto al prezzo promozionale di 26 euro.

Questa edizione del festival di Confesercenti si annuncia come straordinaria per numero di eventi e qualità dei cuochi. Tutto ruota attorno al palabrodetto dove è in programma la sfida tra otto cuochi italiani che rappresentano il brodetto nelle varie declinazioni, che cucineranno ognuno il suo piatto il quale potrà essere votato da una giuria tecnica e da una popolare. Le iscrizioni sono già aperte. Attesi anche i cuochi stellati per i cooking show: lo chef napoletano Roberto Di Pinto del ristorante Sine di Milano e inoltre Monica Pannacci con il suo seguito da un milione di follower. Il Festival celebra, in un cooking show, due esempi di eccellenza del territorio ospitando due cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo di giovani con disabilità. La Cooperativa Giò con ‘OpenHouse’ e la Cooperativa Contatto con il progetto di inclusione sociale Ristorante Pizzeria ‘Angelo 2.0’. Il coordinamento del Palabrodetto è a cura dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani guidata da Antonio Bedini. Riaprirà anche la BrodettoBoat, la cambusa per aperitivi e cene sotto le stelle, e inoltre spazi degustazione dei vini delle Marche e lo "Spazio-bro" con la cucina dei pescatori in diretta da gustare.

d. e.