Broker, erano affari ‘di famiglia’: due colleghi lo hanno introdotto

Pesaro, 28 marzo 2025 – Si fidavano tutti di lui. Del resto, Gilberto Omarini, 64 anni, attivo a Forlì, broker romagnolo attraverso il quale almeno 32 pesaresi hanno investito e perso quasi un milione di euro, ai vari clienti lo avevano presentato amici d’infanzia, persone conosciute in città e consulenti finanziari a loro volta. Così da fargli conquistare la fiducia di quei 32 pesaresi che hanno affidato al broker in alcuni casi l’eredità dei genitori, i risparmi di una vita, i soldi ricevuti come dono di nozze oppure anche il denaro regalato dai nonni per la laurea.

Lui è un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede su incarico della società bolognese Solution group spa, fallita il 15 marzo 2022. Ad aprirgli ‘le porte della città’ e della provincia è stato un passaparola, favorito dalla fiducia di cui godevano gli altri due consulenti pesaresi conosciuti e stimati che, anche in prima persona, hanno investito il proprio denaro negli strumenti finanziari proposti dal broker incoraggiando anche familiari e amici a fare lo stesso. Il rapporto tra Omarini e uno dei due consulenti che lo ha presentato ad amici e parenti risale a una quindicina di anni fa quando prestavano servizio per la stessa società finanziaria. Le strade professionali si erano poi divise mantenendo, evidentemente, un certo rapporto di fiducia.

Al punto che il broker romagnolo è riuscito a farsi introdurre nella propria cerchia più ristretta fatta anche di fratelli, generi e amici d’infanzia. Per lo più i clienti che hanno affidato i propri risparmi a Gilberto Omarini sono investitori non qualificati senza competenze tecniche idonee a capire lo strumento finanziario acquistato o il profilo di rischio dell’investimento. E poi un ruolo chiave l’ha giocato la fiducia. Quella sensazione ‘a pelle’ derivata dal fatto che, a presentarlo, era qualcuno ‘di famiglia’ che, a sua volta, gli aveva affidato del denaro da cui stava ottenendo buone percentuali di guadagno.

“Accettai di buon grado la prospettazione di un investimento, ritenendo di potermi fidare – ha raccontato Paolo Sacchini, 65 anni, ex titolare di un’agenzia di viaggio, che ha investito e perso 220mila euro -. O meglio, ho abbassato la guardia, a fronte di un più che decennale rapporto di amicizia”.

Ma quando poi il castello è crollato non è stato né semplice né immediato rendersi conto della situazione. Paolo Sacchini ha presentato anche una querela penale per truffa nei confronti di Gilberto Omarini che poi è sfociata in una richiesta di archiviazione da parte della Procura perché arrivata troppo tardi. La querela, infatti, risale al 25 gennaio 2023 ma, secondo la Procura, la consapevolezza dei fatti da parte della persona offesa poteva risalire già al 31 gennaio 2022 data in cui gli interessi semestrali degli investimenti avevano iniziato a mancare all’appello.

Paolo Sacchini, insieme ad altri 17 pesaresi, assistiti dall’avvocato Giorgio Paolucci, si sono insinuati nel passivo della Solution Group spa che ammonta a oltre 8 milioni. Altri 14 investitori, tutti residenti tra Pesaro e provincia, tramite gli avvocati Tommaso Patrignani ed Enzo di Maria, hanno intentato una causa civile nei confronti di Omarini e il tribunale ha riconosciuto recentemente l’annullamento dei contratti stipulati condannando il broker a risarcire per 145mila euro.