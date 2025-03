Broker infedele radiato dall’Albo. Parla una seconda vittima:: "Svaniti i risparmi di una vita"

Risulta radiato dall’albo dei consulenti finanziari dal 23 gennaio scorso. Si tratta di Gilberto Omarini, 64 anni, attivo a Forlì, ed è il broker romagnolo attraverso il quale almeno 32 pesaresi hanno investito e perso quasi un milione di euro. Era un professionista abilitato all’offerta fuori sede su incarico della società bolognese Solution group spa, fallita il 15 marzo 2022. Ma a oggi, nella banca dati dell’Ocf (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari), il suo nominativo appare con la dicitura di "radiato". Abbiamo provato a contattarlo, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

In tanti si erano affidati a lui a Pesaro grazie al passaparola di amici e parenti e ad aprirgli le porte erano stati, in alcuni casi, altri due consulenti finanziari pesaresi molto noti in città che lo avevano introdotto nella propria cerchia di conoscenze. "Avevo un po’ di soldi da parte, i risparmi di una vita che io e mia moglie avevamo messo in banca – racconta un commerciante pesarese di 75 anni che, per riservatezza preferisce non comparire con nome e cognome che aveva investito con lui 65mila euro -. A presentarci Omarini, circa sette anni fa, è stata l’impiegata della mia banca e ci ha fatto una buona impressione. E allora gli abbiamo affidato i nostri soldi. Dagli interessi che riscuotevamo ricavavamo circa 1200 euro ogni sei mesi che, per noi, significava avere un paio di mensilità in più all’anno. Io la prima cosa che gli ho detto è stata ‘guarda, questi sono i risparmi miei e di mia moglie: prima di tutto voglio il capitale garantito, con questa serenità possiamo andare avanti, altrimenti non se ne parla nemmeno’. E lui mi rispose di non preoccuparmi. E così, in più tranche, ho investito i nostri 65mila euro. I contratti me li ha portati a firmare nel mio negozio. La maggior parte delle volte ci incontravamo lì, ma veniva anche a casa nostra. Ormai pensavo di poter considerare il nostro un rapporto di amicizia".

E poi, a inizio del 2022, le cedole che fino a quel momento erano state sempre puntuali non arrivavano. "L’ho chiamato e gli ho chiesto se c’era qualche problema – continua il 75enne -. Mi rispose che era a causa della guerra di Ucraina ma che i soldi di lì a breve sarebbero arrivati. Questo accadeva nel mese di febbraio. Gli dissi che della cedola non mi importava ma del capitale sì, perché erano i soldi per i quali avevamo faticato una vita. Mi disse che i miei risparmi erano al sicuro, ‘chiusi in garage’ ribadì. Ma di lì a poco abbiamo scoperto che la Solution group era fallita. Quando ci siamo sentiti per telefono lui non si è giustificato. Io sono rimasto calmo, non mi sono arrabbiato. In quei momenti si rischia di dire cose sbagliate. Ora vedremo. Ci siamo insinuati nel passivo per 25mila euro, questa la cifra per la quale siamo stati ammessi dal curatore. È andata così".