Bronchioliti nei bambini, fuga in Romagna

di Benedetta Iacomucci

Boom di bronchioliti tra i bambini, con famiglie della nostra provincia che chiedono aiuto anche alla Pediatria di Rimini. Lo conferma il dottor Gianluca Vergine, dirigente della Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini. "Sono giorni intensi – dice il medico –. Le patologie che stiamo osservando nei bambini in questo momento sono prevalentemente malattie infettive respiratorie causate dai virus che circolano nel periodo invernale, ovvero virus influenzale, parainfluenzale e virus respiratorio sinciziale, che è responsabile del 70 per cento dei casi di bronchiolite. Al momento stiamo osservando un calo dei casi di influenza mentre siamo nel picco dell’epidemia di virus respiratorio sinciziale, che negli ultimi due anni è arrivata in anticipo rispetto agli anni precedenti. Anche se il numero di casi osservati è stabile negli anni".

Negli ultimi mesi in ambulatorio, per quanto riguarda le urgenze pediatriche, la media è di circa 70-80 accessi al giorno, con picchi di 120 accessi giornalieri nelle giornate di maggior afflusso. "Negli ultimi giorni – osserva il dottor Vergine – stiamo assistendo ad una stabilizzazione del numero di accessi e di ricoveri nel nostro reparto, che rimangono comunque sempre molto elevati, soprattutto per patologie respiratorie". A complicare la situazione è la mobilità che arriva dal nord delle Marche, con bambini anche da Pesaro, Fano, Urbino. "Il dato degli accessi extraregione è sostanzialmente stabile. Registriamo un 10-15% di ricoveri in degenza ordinaria di pazienti residenti fuori regione (regione Marche compresa) e circa il 30% di accessi in ambulatorio per le urgenze pediatriche di pazienti non residenti nella provincia di Rimini".

Il fatto che tante famiglie della provincia di Pesaro e Urbino si rivolgano alla sanità dell’Emilia Romagna non rappresenta una novità. Si tratta di una tendenza abbastanza consolidata di cui però gli effetti più dirompenti si manifestano maggiormente in periodi di picchi epidemici. "Le ragioni possono essere diverse – osserva il pediatra –. Prima di tutto il nostro è un territorio di confine con la regione Marche e questo facilita l’accesso al nostro nosocomio di pazienti residenti in zone limitrofe. Inoltre la Pediatria di Rimini è un centro di secondo livello e fa parte del Dipartimento Salute Donna Infanzia Adolescenza di Rimini, centro di riferimento per il materno-infantile della ASL Romagna anche per la presenza di branche ultraspecialistiche".

Il maggiore afflusso, comunque, non ha reso necessaria l’adozione di strategie di riorganizzazione straordinarie: "Abbiamo lavorato in rete con le altre unità operative di Pediatria dell’ASL Romagna, come sempre succede nei periodi più critici".