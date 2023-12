Bronzi dorati, qual è la verità?. Nuova ipotesi da Federica Tesini

Laureata in lettere con indirizzo artistico, due anni ai Musei Civici di Pesaro, grande appassionata di arte, presidente di Italia Nostra provinciale, Federica Tesini apre un’altra pagina sul gruppo equestre dei bronzi dorati di Cartoceto di Pergola rinvenuti alla fine della seconda guerra mondiale in un campo vicino a Pergola. "Mi sono fatta la convinzione – dice – che il gruppo equestre di Pergola rappresenti la famiglia imperiale e cioè Cesare Augusto con la moglie Livia e quindi Giulia e Tiberio e cioè i loro figli".

Su che base?

"Si è studiato molto il gruppo di Cartoceto ma non sono mai stati effettuati dei paralleli con altre statue, con altre immagini. Altri particolari, ma mai un confronto di questo tipo".

Cosa ha scoperto?

"Che c’è un bronzo equestre che è conservato al museo archeologico di Atene e se si fa un raffronto trova che c’è una grande somiglianza tra il Cesare Augusto, cosa ormai accertata, conservato nella capitale greca e la figura del cavaliere dei bronzo di Cartoceto. Non solo questo perché c’è somiglianza tra le statue che ritraggono Livia, la moglie di Augusto, e la figura del gruppo equestre ritrovato nell’alta provincia".

Un altro dei punti oscuri di questo casuale ritrovamento archeologico di epoca romana – durante lo scavo di un canale di scolo – è il fatto che nessuno ha mai certificato dove il gruppo bronzeo fosse collocato all’origine. Federica Tesini dà una risposta: "Secondo me il gruppo imperiale era collocato sopra l’arco di Augusto a Fano ed era anche il segno per tutti coloro che da Roma raggiungevano l’Adriatico al termine della strada consolare Flaminia".

Ipotesi del tutto priva di qualsiasi fondamento scientifico? Oscar Mei, presidente degli studi Vitruviani di Fano e allievo del professor Luni, il capo del dipartimento di archeologia romana all’università di Urbino dice: "Che ci sia una certa somiglianza tra le statue che raffigurano Livia e i bronzi di Cartoceto è stata rilevata da alcuni studiosi, anche se ora questa ipotesi viene oggi a cedere. Per qullo che riguarda invece la figura di Cesare Augusto non vengono viste tante somiglianze. Tanto che la figura del cavaliere dei bronzi di Pergola viene più avvicinata a quella di Giulio Cesare più che a quella dell’imperatore Cesare Augusto". E proprio sull’argomento dei Bronzi di Cartoceto, Oscar Mei che è di Fossombrone, sta finendo di scrivere un libro dove apre una nuova pista su come il gruppo equestre sia arrivato in un campo vicino Pergola. Eccola: venne portato via, pensando forse che fosse d’oro, da una banda che imperversava in provincia degli ultimi decenni dell’Ottocento. Perché rimasero sepolti fino al 1946? Perché tutti i componenti della banda vennero arrestati.

m. g.