Broso verso il K Sport. Fosso vicino a Likaxhiu

L’attaccante del Fossombrone Antonio Broso (classe 1991) è in procinto di accasarsi alla K Sport Montecchio Gallo. A proposito del Fossombrone la società è vicina all’acquisizione delle prestazioni del centrocampista Matteo Likaxhiu, classe 2000 e fino a gennaio nello United Riccione totalizzando 17 partite condite da 5 reti e poi nell’ultima parte della stagione alla Fidelis Andria (serie D). Nella sua carriera il calciatore (residente a Montecchio) ha vestito le maglie di Livorno, Correggese, Fano, Parma e Torres.

Il giocatore della K Sport Montecchi Gallo Alessandro Gurini classe 2003, centrocampista piace all’Urbino. La Pergolese ha definito con successo la trattativa per l’attaccante Luca Fraternali (classe 1995), in uscita dalla Fermignanese e già giocatore dell’Urbania e della stessa Pergolese. Oltre a Fraternali che farà coppia con Barattini (ingaggiato giorni fa dal Gabicce Gradara) hanno firmato per il club guidato dal presidente Enrico Rossi, il centrocampista Tommaso Gianlorenzi (classe 2005) ex Barbara Monserra, e l’esterno offensivo Mattia Morsucci (classe 2002) anche lui ex Barbara Monserra. Dal Matelica si è accasato alla Jesina il centrocampista Luca Giovannini (classe 1999). La Biagio Nazzaro (Promozione) ha puntato gli occhi sul centrocampista Cristian Musciano ex giovanili della Vis Pesaro e nell’ultima stagione nell’Olimpia Marzocca. Dal Gabicce Gradara è sceso alla Biagio Nazzaro il difensore pesarese (ex Valfoglia) Nicola Morbidi (classe 2002).

Conferma importante alla Fermignanese, si tratta dell’attaccante esterno Ivan Cantucci autore di 7 reti nella passata stagione nonostante un infortunio nel girone di ritorno. La Società Sportiva Schieti ha comunicato che il centrocampista Tebbat Rachid è stato confermato per la terza stagione consecutiva. Le società sportive Serra Volante e Frontonese si sono unite per un unico soggetto, segnando così un nuovo cammino in ambito sportivo tra i comuni di Serra Sant’Abbondio e Frontone, la nuova società si chiamerà Asd Frontone Serra. Federico Alessandrini sarà il nuovo allenatore della società Gallo Footbal. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche (Figc) in una delle ultime riunione ha stabilito di effettuare le premiazioni delle società vincitrici dei campionati 2024- 2025 e delle vincenti la Coppa disciplina nel giorno di martedì 15 luglio 2025 alle ore 17,30, in Ancona presso la sede federale di via Schiavoni- Il Comitato si auspica: " la più ampia presenza delle Società a quello che vuol essere il festoso atto conclusivo della stagione scorsa".

Amedeo Pisciolini