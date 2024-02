Brucia il sottobosco nei dintorni di Urbania. Pompieri in forze contro il fronte delle fiamme

Incendio ieri pomeriggio del sottobosco per circa 4000 metri quadrati poco fuori del paese. Sul posto, sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Urbino e Cagli per bloccare subito il fronte dell’incendio che rischiava di allargarsi repentinamente. Il provvidenziale intervento di spegnimento ha permesso di contenere i danni evitando un allargamento che avrebbe avuto conseguenze ben più gravi. Per arrivare sul posto in maniera rapida, i pompieri si sono serviti di potenti mezzi a trazione 4x4 in modo da percorrere delle stradine impervie che avrebbero potuto rallentare le operazioni di spegnimento.