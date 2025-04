Brunella Paolini racconterà. Bramante poeta

Oggi in occasione dell’anniversario della morte di Donato Bramante (Roma, 1514) il paese natale, Fermignano, gli rende omaggio con un evento che ne riscopre il lato meno noto di poeta. Lui che fu architetto, pittore, scrittore, mente brillante e poliedrica, stimata e ammirata dai suoi contemporanei. L’incontro alle ore 16, nella Galleria Bramante dal titolo “I sonetti del Bramante“, sarà curato da Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri e della Biblioteca e Musei Oliveriani di Pesaro, che leggerà e commenterà alcuni dei 22 sonetti pervenuti, i cui originali sono oggi conservati a Parigi, mentre alcune copie sono custodite nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro. Nei suoi versi, Bramante alterna registri e tematiche, mescolando ironia e passione: dai sonetti burleschi, come quello celebre sulle calze rotte con cui scherzosamente chiedeva denaro, fino ai componimenti amorosi dedicati alle donne amate. Nell’incontro sarà dato spazio al contesto storico in cui nacquero i sonetti di Bramante, con particolare attenzione al suo periodo milanese, e ai suoi rapporti con Ludovico il Moro e col circolo intellettuale di Gaspare Visconti. "Questa iniziativa – spiega l’assessore alla cultura Monica Scaramucci – si inserisce in un contesto più ampio legato alle celebrazioni per i 510 anni dalla morte di Bramante, che l’Amministrazione di Fermignano sta portando avanti per valorizzare la figura dell’illustre architetto, nostro concittadino. Con questo appuntamento vogliamo portare alla luce il Bramante scrittore e poeta, per consentire a tutti una lettura a tutto tondo di una delle figure di spicco del Rinascimento. Il fatto che questo grande genio sia nato nel 1444 a Monte Asdrualdo, oggi Fermignano, è per noi un grande onore e continuiamo a raccontarlo e farlo conoscere alle nuove generazioni anche perché la sua fama non è ancora pari alla sua grandezza".

Valentina Damiani