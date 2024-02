Bruno De Pace, galantuomo del ring. Lottò per il titolo Superleggeri

Pesaro e il mondo della boxe piangono la scomparsa del pugile, che vestì anche la maglia azzurra, Bruno De Pace, deceduto all’età di 80 anni. Era arrivato a Pesaro negli anni ‘60 dalla sua Taranto, diventando professionista della noble art e poi dipendente dell’Amministrazione provinciale con la mansione di bidello in varie scuole. Una persona buona, un galantuomo del ring ed un pugile di talento, vero professionista che fu accolto a Pesaro dalla colonia di pugili sponsorizzata Moto Benelli.

Tentò di conquistare il titolo dei pesi Superleggeri il 9 agosto 1968 a Livorno, ma ebbe la sfortuna di incontrare i guantoni più robusti del beniamino di casa Romano Fanali, che onorò degnamente il titolo ereditato di Bruno Arcari, vincendo per k.o.t.. Fu l’ultimo match affrontato da De Pace in carriera, che si chiuse con 15 vittorie e 4 sconfitte, in pratica 19 incontri in appena tre anni di professionismo, segno che allora la boxe in Italia, e soprattutto a Pesaro contava. Nella scuderia Benelli "Amici del pugilato" al tempo di De Pace, c’erano il presidente Giorgio Belligotti, il procuratore Aldo Mongaretto, l’organizzatore Gino Baioni, l’allenatore Lauro Mattioli e altri pugili pugliesi tra cui i leccesi Bruno Melissano, che fece il postino e morì a soli 45 anni e Antonio Maragliulo, poi bravo pasticciere; il barese Damiano Lassandro, poi imprenditore edile e il tarantino Piero Petruzzelli anche lui imprenditore. Bruno De Pace, i cui funerali si sono tenuti nella chiesa di San Carlo Borromeo, a Pantano, lascia la moglie Maria, i figli Mario e Deborah, i nipoti Giada, Nicholas e Francesco, i fratelli, la sorella, parenti e tanti amici.

l. d.