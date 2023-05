Brunori a Fratelli d’Italia: "Asfalti e comunicazione Chiariamo le cose"

"Le affermazioni di Fratelli d’Italia sono incoerenti quanto infondate: occorre pertanto ricollocare tutto nei giusti binari della realtà per dovere politico e per garbo istituzionale". Così l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori (in foto) replica alla polemica mossa da Fd’I che ieri l’aveva accusata di vantarsi "del minimo sindacale che dovrebbe fare un’amministrazione in fatto di asfaltature" ma soprattutto di utilizzare i social "per le comunicazioni istituzionali regolamentate invece da apposite leggi".

"Ho notato una certa confusione nell’argomentare la propria tesi da parte di Fdi - rilancia Brunori -. Mi sembra opportuno rimarcare la differenza tra gestione ordinaria e straordinaria dei manti stradali. Coprire le buche rientra nell’attività ordinaria, mentre asfaltare è un’attività straordinaria frutto di una scelta politica chiara. Questa amministrazione, negli ultimi anni, ha stanziato più di 7,5 milioni di euro per rinnovare i manti stradali di tratti viari che necessitavano di un intervento di riqualificazione".

In merito alla gestione comunicativa dell’attività del Settore "Lavori Pubblici" Brunori precisa invece che: "Mi attengo alla delibera di Giunta 1072019 che precisa e disciplina l’attività comunicativa istituzionale sui social. Non ho mai fatto un uso scorretto dei social comunali e l’uso del mio profilo personale non sostituisce affatto la comunicazione istituzionale garantita dalla legge. Riprendere e comunicare sul mio profilo personale contenuti istituzionali dell’ente che amministro, tramite annotazioni e commenti, ritengo sia un diritto garantito, nella Repubblica Italiana, dall’art.21 della Costituzione; è una modalità consueta, quanto legittima, di attività politica parte di tutti gli amministratori locali. Pertanto segnalo a Fd’I che il sano dibattito politico non può invocare censure di alcun tipo e neppure confondere il libero confronto democratico con l’assenza di senso istituzionale. Chi ha più filo tesserà più tela".

ti.pe.