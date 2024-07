Bruschetta, vino e fantasia. Canavaccio festeggia

È tempo di fare festa, a Canavaccio, dove il fine settimana porterà in dote l’undicesima edizione della "Sagra bruschetta, vino... e fantasia". L’evento si svolgerà nell’area del circolo Acli, come sempre organizzato dalla Pro Loco locale, per proporre tre giorni all’insegna del buon cibo e del divertimento per grandi e piccoli, da venerdì 5 a domenica 7 luglio. Al centro del menu della festa ci saranno le Bruschette Fantasia e Sfiziose, il vino delle cantine della provincia di Pesaro e Urbino, le tagliatelle al cinghiale, il farro alla canavaccese, le penne all’amatriciana, la grigliata di carne, i fagioli con salsicce, le cresce sfogliate di Urbino e il maialino in porchetta. Accanto alla tavola, la manifestazione proporrà alcune iniziative collaterali, tutte incentrate sulla scoperta del territorio: sabato, alle 15.30, le auto e moto d’epoca faranno una passeggiata verso Urbino, mentre alle 17.30 ci sarà un motoraduno per visitare l’entroterra; domenica, alle 17.30, sarà proposto un percorso cicloturistico al tramonto, che arriverà alle pendici del Monte Pietralata. Tanta musica, come da tradizione, accompagnerà le tre serate, a partire dal venerdì, con divertimento assicurato dagli Absolute 5 e dalla disco music dei dj "Mi ritorni in mente" nell’area concerti, mentre il trio Matteo Teresa Michele si esibirà sul palco del liscio. Sabato si ballerà con la cover band Disco volante e con il Masai-Divina Loka e per gli amanti del liscio ci sarà il concerto dei Quelli del sabato sera. Domenica, la chiusura toccherà a Diavolo e l’acqua santa e al gruppo Terza Idea. Il programma completo e le informazioni su menu, eventi, orari e prenotazioni per le iniziative sono sui profili social della Pro Loco Canavaccio.

n. p.