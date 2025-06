Brutta sorpresa dopo la spiaggia: le multe

Dire che c’era da aspettarselo suona quasi come una beffa, visto che è accaduto. Che le multe possano arrivare per i parcheggi non proprio regolari è sempre un rischio che si corre nella calda aria estiva (anche se siamo ufficialmente in primavera). Ma quando si va al mare c’è sempre una speranza: di tornare in macchina e di non trovare la “sorpresina“. Inutile dirlo, ieri per un buon numero di bagnanti il brivido dell’imprevisto è durato poco perché la multa, sul parabrezza, c’era davvero. Tutto questo a Baia Flaminia quanto in altre zone come Sottomonte, anche se per i vigili urbani, interpellati ieri sera "il numero delle multe è stato più o meno lo stesso di sempre".

La domenica, però, la situazione sembra davvero senza via d’uscita: i parcheggi per andare al mare non ci sono, le auto fuori posto non sono in regola e quindi, ufficialmente, a giugno ci rendiamo conto che... mancano i parcheggi regolari.