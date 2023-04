"Brutte notizie per chi lavora nella ricettività"

Andrea Biancani consigliere regionale del Pd e proprio ieri riconfermato nella carica di vicepresidente del consiglio regionale, sul problema degli aiuti agli albergatori per riqualificare le strutture, è stato sempre molto presente. E proprio la questione che viene posta da Costantini dell’Apa, sugli aiuti regionali, è al centro di una nota del consigliere di minoranza che critica gli atti della Regione perché "è arrivata la risposta, negativa, alla mia interrogazione in cui chiedevo di investire risorse per la riqualificazione delle strutture ricettive per dare maggior impulso all’economia turistica. Un bando molto atteso dagli operatori. Ma di fronte alle mie sollecitazioni la Regione ha comunicato che non finanzierà le graduatorie del vecchio bando (2020,ndr) e che non ci saranno finanziamenti diretti per la riqualificazione delle strutture, nè nei fondi regionali, nè tra le linee di finanziamento europee. Le uniche possibilità per la imprese turistiche – continua Biancani – sono per le realtà attive nei borghi, mentre per le altre ci sono solo i fondi per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, 24 milioni che non saranno però dedicati solo alle strutture ricettive, ma a tutte le tipologie di imprese risultando così, sicuramente insufficienti. Poca cosa se si pensa che il precedente bando aveva destinato circa 25 milioni solo alle strutture ricettive". Quindi Biancani critica aspramente la giunta regionale perché "da quando si è insediato l’attuale governo regionale sono trascorsi quasi 2 anni e mezzo e ancora non prevede alcun fondo, nonostante abbia io più volte dichiarato che la riqualificazione delle strutture ricettive sia un priorità fondamentale, tanto che il presidente Acquaroli annunciò che tale tema sarebbe stato al centro del progetto pilota delle Marche nel Pnrr".