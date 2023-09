Brutti, lotta a suon di comizi per i due candidati

Oggi a Piobbico è il programma il secondo dei tre giorni del Festival dei Brutti. Il via ieri pomeriggio con i comizi dei due candidati alla presidenza del Club dei Brutti: Mirko Martinelli (48 anni) detto ‘Birra’ presidente uscente e Gianni Aluigi (58 anni) chiamato da tutti ‘La Belva’ e che per 11 anni è stato al vertice del Club prima di essere stato spodestato, un anno fa, proprio dal Martinelli. A moderare la ‘disfida’ dei due in qualità di segretario l’avvocato Luca Martinelli. "Spero di essere confermato- ha sottolineato Mirko Martinelli - ho fatto tanto in quest’anno e voglio continuare a fare del bene al mio Paese e al mio amato Club e poi in quest’anno mi sono proprio divertito!".

"Sono caricatissim o- di rimando ha precisato Gianni Aluigi - Dopo un anno di riposo dovuto a impegni vari, sono pronto a riprendermi il timone della presidenza, lotterò con le unghie e con i denti per questa vittoria". Avversari nella sfida elettorale, concorrenti nella vita, entrambi infatti gestiscono un bar, il Martinelli il ‘Cantuccio’ e l’Aluigi ‘I Stravizi del Regul’, ma uniti nel portare avanti il tema di questa edizione del Festival dei Brutti: l’inclusione e la ‘mission’ del Club che sta nella difesa di ogni minoranza sociale, la lotta contro ogni forma di violenza. Ieri dopo i ‘comizi’ dei due candidati sono state aperte le urne. Oggi il programma vede l’apertura delle antiche cantine e alle ore 17,30 in Piazza San Pietro, la sfida del Palio della Damigiana. Due contendenti, che siano 2 uomini, 2 donne o una donna e un uomo, dovranno percorrere un breve tragitto e trasportare fino al traguardo una damigiana del peso di circa 30 kg nel minor tempo possibile per assicurarsi la vittoria.

I gestori della Cantina La Piccionaia offriranno ai vincitori il loro cocktail proibito: il Bruttini! (ndr. Il contrario del noto cocktail Bellini). Domenica in concomitanza con il Festival dei Brutti prenderà il via, dalle ore 9 la Sagra del Polentone alla Carbonara, antica ricetta piobbichese della polenta tirata con bastone dai polentari del paese. Alle 16 dal bar San Mariano partirà il Corteo del Brutto con il bandino storico, le varie delegazioni di minoranze sociali che il club ha sempre tutelato e il presidente uscente. Seguirà il raduno in Piazza Sant’Antonio dove ci sarà la storica fumata bianca che decreterà la nomina del nuovo Presidente Mondiale. A seguire il neo Presidente consegnerà il "Premio No-Bel".

Amedeo Pisciolini