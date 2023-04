Bruzzese, fissato il processo bis per il ’palo’ La Corte aveva annullato il primo per vizio di forma

Si aprirà il 28 giugno alle 9.30 a Pesaro il processo bis per Rocco Versace, il 58enne calabrese, accusato di aver aiutato a pianificare il delitto di Marcello Bruzzese. E’ il fratello di un collaboratore di giustizia che la sera di Natale del 2018 venne trucidato da due killer che lo attendevano davanti alla sua casa di via Bovio a Pesaro. Per la procura distrettuale antimafia di Ancona, l’omicidio venne eseguito come vendetta del clan ndranghetista Crea per l’attentato che mise in atto oltre 20 anni fa il fratello della vittima contro il patriarca del clan che rimase comunque vivo.

Il processo bis è necessario farlo perché è stato dichiarato nullo il primo processo in quanto la procura dorica aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’imputato ad agosto 2021, nel pieno della sospensione feriale, avvalendosi della deroga prevista per i reati gravi, tra cui quelli di criminalità organizzata. Ma a Versace è contestato il concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso e non l’associazione a delinquere di stampo mafioso. E fior di giurisprudenza (diverse sentenze a sezioni unite della Cassazione) ha sancito che la sospensione feriale non si applica al concorso in omicidio, neppure se di stampo mafioso. È su questo orientamento che si è basata la decisione della Corte d’Assise di Pesaro. Così il 28 giugno si ricomincia.