Bucano la gomma dell’auto poi gli rubano bancomat: uno condannato, l’altro assolto

Bucano la gomma della macchina di un anziano che faceva la spesa al supermercato e quando si ferma per riparare il pneumatico forato, i topi d’auto allungano le mani nell’abitacolo e gli portano via il borsello. Una tecnica già collaudata e che ha mietuto diverse vittime. Come quel 75enne di Vallefoglia, che il 28 marzo 2018 ha visto sparire il suo borsello con dentro documenti, carte di credito e mille euro in contanti. I malviventi avevano anche fatto diversi prelievi e comprato profumi e un I-phone. Erano stati individuati due tunisini. Finiti a processo, uno è stato condannato, l’altro invece, difeso dall’avvocato Simona Agostini, ieri è stato assolto per mancanza di prove.

e. ros.