Bucarelli e la diretta tv: "Ulteriore stimolo per fare bene"

In casa biancorossa c’è grande voglia di proseguire nella striscia positiva arrivata a cinque vittorie consecutive. Il dicembre magico della Vuelle, cominciato il 1° con la vittoria schiacciante su Cantù e concluso il 29 con il successo altrettanto netto sulla Fortitudo ha caricato l’ambiente.

"Il nostro girone di andata si chiude con la trasferta di Cividale - dice Lorenzo Bucarelli -. Sappiamo bene che ci attende una partita intensa e su un campo caldo, ma questo sarà di ulteriore stimolo per noi per fare bene, anche considerando che per la seconda volta consecutiva saremo protagonisti in diretta nazionale sulle reti Rai. Il nostro obiettivo è continuare sullo stesso livello delle prestazioni dell’ultimo mese, mettendo in campo un efficiente gioco di squadra, con l’auspicio di regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi e a noi stessi per iniziare al meglio questo 2025".

La squadra friulana dopo un inizio scintillante è incappata in alcuni risultati negativi prima di ritrovare la via della vittoria, domenica scorsa, con il blitz di Torino: "Tutte le squadre hanno affrontato le loro difficoltà - sottolinea il vice Giacomo Baioni -, ogni team ha dei momenti dove la sua corsa si ferma: se pensiamo al ruolino che aveva Rimini, il riferimento è chiaro. Cividale ha avuto anche tanti infortuni ma resta una squadra temibile, che fa del collettivo la sua forza in cui si esaltano poi alcune individualità". Una delle quali è sicuramente Lamb, un giocatore rimasto nel cuore dei tifosi pesaresi, protagonista di un finale di fuoco nella stagione 21/22, con Luca Banchi in panchina. Suo il tap-in vincente a fil di sirena che portò ai playoff la Vuelle all’ultima giornata: "Doron lo conosciamo bene, è un nostro ex e nonostante ancora debba trovare i suoi equilibri, visto che è appena arrivato, è molto pericoloso. Vorrà fare una grande partita contro di noi e ha le qualità per farlo".

Un avversario che gioca a memoria: "Propongono una pallacanestro molto aggressiva su tutto il campo e hanno un pacchetto lunghi tutto italiano, con caratteristiche diverse, molto interessante. Dispongono di un play molto intenso ed intelligente che sa innescare bene un fromboliere come Redivo e altri con tiratori a cui fare molta attenzione. Domani lotteranno per entrare nelle Final Four di Coppa Italia, quindi hanno un grande obiettivo, quello di continuare a scrivere pagine importanti della loro breve storia. Sono un club fiore all’occhiello della pallacanestro italiana e speriamo che questo fatto pesi più per loro che per noi. Se sarà così vuol dire che saremo stati più bravi". In casa Vuelle la settimana è andata via liscia come l’olio: "I nostri allenamenti sono stati davvero buoni: siamo riusciti a combinare bene quelli che sono i nostri ritmi di lavoro con i giorni di festa, l’umore è alto e la squadra continua il suo processo di ricostruzione. Petrovic? E’ una situazione che sta migliorando giorno dopo giorno, lo staff si sta prodigando per lui e Danilo sta facendo il massimo per essere a posto".

