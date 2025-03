Bucarelli ribalta una gara difficile. Bene in attacco ed anche in difesa

Petrovic 5,5 Un altro di quei tiratori scelti che si è perso per strada. Il tutto all’interno di una gara dove il tiro pesante serviva come il pane. In campo 16 minuti Petrovic con 0 su 1 da fuori e due rimbalzi.

Cornis n.g Una bella serpetina in entrata conclusa con un bel canestro. In campo 70 secondi.

Stazi n.g.

Maretto 7,5 Assieme a Bucarelli il giocatore partita non tanto per quello che ha fatto in attacco con la gara che andava ancora in salita, ma anche per quello che ha fatto in difesa andando a marcare non un signor nessuno come Banks e prima ancora anche Hooker. Con lui in campo, nel terzo quarto, squadra più equilibrata. Maretto chiude con 0 su 3 da sotto ma con 2 su 3 da fuori, 9 su 10 nei tiri liberi ed ha portato a casa anche 5 rimbalzi. Per la cronaca su di lui sono stati commessi 9 falli. Bella gara ed anche prepotente quando è andato a giocare da post basso.

Imbrò 5,5 Per stima perché i suoi 18 minuti passati in campo non hanno pesato molto. Serviti solamente per far riprendere fiato a Bucarelli. Chiude con 1 su 5 da fuori e 1 su 3 nei liberi.

De Laurentiis 6 C’è poco da fare: è quello che tiene meglio il centro dell’area dove spesso la confusione, sui cambi difensivi, regna sovrana. Chiude con 1 su 3 da sotto e 5 rimbalzi.

King 5,5 Ha camminato sulla partita in sintonia con Ahmad. Nessuna scintilla e in nessun momento dell’incontro l’ala è uscita dal grigiore: chiude con 2 su 4 da sotto, 1 su 4 da fuori con 6 rimbalzi.

Bucarelli 8 E’ entrato nella gara tirando un paio di secchiate d’acqua sui passanti: do coio, coio. Poi è salito con il passare dei minuti e nel terzo quarto ha dato la svolta alla gara, sia sotto il profilo difensivo mettendo il tappo alle ‘rogne’ livornesi, sia in fase di attacco perché ha centrato due bombe che hanno cambiato il corso della partita, dando anche morale a tutta la squadra. Chiude Bucarelli con 4 su 7 da sotto, 2 su 6 da fuori, 6 su 7 nei liberi e 6 rimbalzi. Ha subito 5 falli.

Lombardi 6 Ha dato spessore alla difesa e qualche buon spunto nel secondo quarto: chiude con 1 su 2 da sotto e 1 su 4 da fuori. Ha 7 rimbalzi.

Zanotti 6,5 Poco in campo: 12 minuti, ma con con un buon rapporto... qualità prezzo perché chiude con 2 su 3 da sotto e 2 su 3 da fuori.

Ahmad 6,5. Alla fine ha 7 rimbalzi, ha subito 7 falli, chiude con 3 su 4 da sotto, 1 su 5 da fuori, 9 su 10 nei liberi. Questa la sua giornata no ‘ingrassata’ solo alla fine. In difesa? ha fatto anche sorridere nel primo quarto quando sembrava, in difesa, una cameriera con lo spolverino in mano.

m.g.