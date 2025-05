Bucarelli soddisfatto della vittoria: "Pronti per affrontare la Fortitudo"

Bucarelli, oltre alla vittoria, soddisfatto della prestazione? "Sì, era una partita che andava affrontata in questo modo e siamo stati bravi a tenere il controllo per tutti i 40’. Ma adesso dobbiamo resettare e pensare alla Fortitudo, altrimenti diventa tutto inutile: invece vogliamo andare là e giocare una partita con l’elmetto, pronti per vincerla".

A Forlì ha vestito bene i panni del direttore d’orchestra... "Grazie, ma poi se i musicisti non eseguono serve a poco, quindi divido il merito con i miei compagni".

La vittoria di Verona vi ha restituito fiducia? "Credo di sì, anche se abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, ma erano costruiti bene: abbiamo rivisto quelle situazioni al video e ci siamo detti che dovevamo insistere e stavolta sono andati dentro. Il basket è così: se lo schema è cucito bene sulla squadra non possiamo farci influenzare da un tiro che va dentro o no".

Anche la difesa ha ripreso a funzionare: c’è un motivo? "Rispecchiamo la visione attuale della pallacanestro. Noi siamo una squadra offensiva e se in attacco abbiamo flusso allora riusciamo a difendere più coesi. Con Torino siamo stati bravi ad averlo fin dal primo minuto, non abbiamo mai fermato la palla, coinvolgendo subito tutti e questo ci ha reso più aggressivi in difesa. Ogni tanto la nostra mancanza è che ci perdiamo una situazione perché non siamo pronti, mentre a Forlì lo siamo sempre stati".

Mai avuto timore? "No, anche se a un certo punto, Torino ha segnato dei gran canestri e si è riavvicinata, io dal campo non ho mai avuto la sensazione che potessero agganciarci, mi sono sempre sentito abbastanza in controllo".

Tutto quello che è successo in settimana non vi ha condizionato? "Siamo riusciti ad isolarci. Io l’ho sempre detto fin dall’inizio, quando tutto andava malissimo, che questo è un gran gruppo e che un’altra squadra avrebbe mollato in un momento del genere, noi invece ci siamo presi le critiche ma abbiamo sempre lavorato a testa bassa per il bene della nostra squadra, perché la sentiamo nostra. Poi ognuno dà quello che riesce a dare, ma ci teniamo tanto perché fare bene a Pesaro è una cosa speciale".

La sfida di Bologna come la vedi? "Questi sono i momenti più belli della stagione. Se un giocatore ha paura di queste partite, ha sbagliato lavoro".

