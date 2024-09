Bucarelli: "Vuelle, ecco come si vola in A2"

Ultimo giorno di ritiro per la Carpegna Prosciutto nell’omonima località di montagna e in serata si fa rientro in città. Da domani la truppa ricomincerà a lavorare al PalaMegabox di Campanara, con un primo allenamento aperto ai tifosi per un abbraccio collettivo prima di iniziare la sequela delle amichevoli. Una squadra che schiera, con l’eccezione di Octavio Maretto, una batteria di atleti che conoscono bene questo campionato di A2 e vantano già una discreta esperienza. Uno degli italiani attesi con più curiosità è sicuramente Lorenzo Bucarelli, talentino sbocciato a Siena quando la Mens Sana dominava il mondo del basket italiano, e che a Pesaro cerca la sua consacrazione: "Sicuramente mi sento di dire che porto con me tanto entusiasmo perché ci tengo a fare bene, ma senza ansia – dice l’ala classe ‘98 –. Ognuno di noi sa quello che deve fare e io sono pronto a farlo, al meglio possibile".

Le sue impressioni al termine del ritiro di Carpegna sono molto positive: "Siamo tutti ragazzi che giochiamo a questo livello da anni, perciò sappiamo cosa serve per disputare una stagione importante. Nella fase di costruzione, quella che stiamo vivendo ora, la prima cosa è conoscersi bene, sia tecnicamente che umanamente. E siamo molto concentrati sull’obiettivo che vogliamo centrare". In un gruppo che sa bene come si gioca in questa lega, conterà parecchio il modo in cui i due americani sapranno calarsi nel contesto: "Mi sembrano ragazzi sorridenti ed è importante perché entrare in palestra col sorriso ti dà uno stimolo in più per allenarti bene – sottolinea Bucarelli –. Sarà anche compito nostro integrarli al meglio, visto che sono due ragazzi venuti da soli, senza la famiglia al seguito: l’esperienza ce l’abbiamo tutti da questo punto di vista perché abbiamo fatto tante stagioni e quindi non dobbiamo mai dimenticare che sono lontani da casa e vanno aiutati a sentirsi bene nel quotidiano per poter rendere al meglio".

Qui in città Lorenzo ha un mentore speciale, Simone Flamini con cui ha condiviso gli inizi della sua carriera proprio a Siena nella stagione 2016/17, quando Lorenzo aveva appena 18 anni mentre Simone era il capitano della formazione toscana: "Flamo mi ha preso bambino sotto la sua ala: ho fatto un anno con lui – ricorda – e vedendolo lavorare tutti i giorni sono cresciuto tanto dal punto di vista professionale. Ho imparato come deve comportarsi un giocatore, con quanto anticipo arrivare all’allenamento, il modo di prendersi cura del proprio corpo. Per me è tuttora un esempio fondamentale". E averlo qui a Pesaro, anche se oggi si occupa di tutt’altro, di sicuro sarà un riferimento per lui.