Bucci, dalle Marche a Parigi. Al via la mostra di Gradara

Si intitola “Bucci. Dalle Marche a Parigi“ la mostra che si inaugura oggi alle ore 18 e rimarrà aperta fino al 18 febbraio e sarà visibile a Gradara, al MARV, museo d’arte Rubini Vesin. Curata da Luca Baroni è finanziata dalla Regione Marche e prodotta dal Comune di Gradara in collaborazione con il Comune di Fossombrone.

Saranno oltre 150 le opere tra dipinti, disegni, incisioni e fotografie che l’estro di Anselmo Bucci ha prodotto tra il 1904 e il 1950, arrivate a Gradara grazie al prestito eccezionale della Quadreria Cesarini di Fossombrone, dell’Archivio Anselmo Bucci e di importanti collezionisti privati. Tra questi, molti capolavori esposti nelle Marche per la prima volta, come il ritratto a figura intera dell’amata Juliette (1920), e il celebre ritratto di Rosa Rodrigo (la Bella), del 1923. Un viaggio, quello nell’arte di Bucci, nel quale trova grande spazio la figura femminile. Alla donna è infatti dedicato il primo ambiente espositivo su nove totali. Esse furono per lui non solo modelle o soggetti, ma una costante fonte di ispirazione e aiuto professionale.

g. v.