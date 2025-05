Buche: diamo i voti alle strade. Via Gagarin e Statale le peggiori. Non va meglio in viale XXIV Maggio

"Pesaro città delle buche". "Si fa molto prima a dire le strade senza crateri sull’asfalto, anziché elencare quelle dove sono presenti". "Tutte le strade sono ormai disastrate". Sono questi i commenti più gettonati dei cittadini quando si parla di buche e avvallamenti sull’asfalto, un tema di grande attualità visto che, anche a causa delle piogge delle ultime settimane, la manutenzione già problematica delle strade ha subito un ulteriore peggioramento. L’arrivo della stagione più calda ha favorito anche la mobilità su due ruote ed attraversare la città in sella ad una bici o su uno scooter, non è affatto piacevole, tra asfalti gruviera e buche profonde nel terreno.

La strada più problematica di Pesaro? Difficile stilare una vera e propria classifica, ma sicuramente sul podio sale via Gagarin, insieme alla statale 16 (in particolare dal tratto che scorre sotto Villa Caprile, fino al centro città e viale Mameli) nonché il tratto finale di Corso XI Settembre (anche se qualche buca da poco è stata rattoppata con l’asfalto). Strade che per prendere una sufficienza in pagella dovrebbero fare un cospicuo esame di recupero. Ogni quartiere poi ha i suoi problemi con gli asfalti: basta girare soprattutto tra le vie secondarie per rendersene conto.

Pantano è tra i più martoriati, ma anche Soria, Tombaccia e Vismara se la giocano alla grande. Girando tra il Centro e Pantano, via XXIV Maggio è ridotta in pessime condizioni per via dell’asfalto bucherellato, così come viale della Liberazione, di fronte all’ingresso dell’ospedale e in via Ponte Vecchio. A Pantano, basta spostarsi su via Nitti e via Turati per vedere che la situazione delle strade non è ottimale. La zona di viale Trieste, al Mare, prende la sufficienza, mentre girando tra le vie di Soria (tra via Agostini e via Gattoni) siamo molto lontani.

Alla Tombaccia, se via Milano si salva in extremis con una sufficienza risicata, non riesce ad ottenerla via Gradara, dove ci sono due grandi buche. Da segnalare la cattivissima condizione della piccola rotatoria nella Statale 16, all’imbocco su via Milano, dove si è formata una grande buca a causa del passaggio continuo dei veicoli. Tornando su via Gagarin, tra le peggiori in assoluto ed arrivando fino a via Mondini (molto lontana dalla sufficienza), si può raggiungere Vismara. Qui la situazione peggiore si trova in via Basento e via Chienti, dove si sono formati dei veri crateri lungo le strade, impossibili da evitare con auto e scooter.

Spostandosi in zona 5 Torri, altra insufficienza per via Largo Volontari del Sangue, dove si sono formate delle grandi buche sull’asfalto. A Villa San Martino, esclusa via Togliatti che è percorribile senza grandi scossoni, la situazione non cambia rispetto agli altri quartieri, così come Villa Fastiggi, dove via Fastiggi e strada della Fabbreccia sono un percorso ad ostacoli. Da segnalare, alla Torraccia, che strada Montefeltro presenta un asfalto del tutto irregolare, così come strada delle Case Bruciate e strada della Selva Grossa.