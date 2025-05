Buche in strada, il Comune ci mette la toppa: "Da luglio le asfaltature per 2,7 milioni"

Strade piene di rattoppi, buche al limite del micidiale per ciclisti e motociclisti e con le sospensioni delle auto messe a dura prova. Il Comune ci mette ora una ‘pezza’ per sistemare la città Beirut.

"Siamo pronti per partire, da luglio al via alle asfaltature per le quali abbiamo previsto oltre 2,7 milioni di euro di investimenti, con più di 30 strade su cui si concentreranno i lavori che proseguiranno anche per parte di agosto, settembre ottobre e novembre". Ad annunciarlo il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora, che precisano: "Non arriveremo dappertutto ma l’obiettivo è coprire le zone più critiche e trafficate della città, nonché alcune di quelle che in questi mesi ci hanno segnalato anche i quartieri. Volevamo partire già per il mese di giugno ma, purtroppo, l’iter burocratico per l’assegnazione dell’accordo quadro non terminerà prima del 30".

Come già più volte annunciato, infatti, il Comune ha definito, per la prima volta nella storia, l’accordo quadro pluriennale per le manutenzioni delle strade. Un iter che, una volta avviato, consentirà di dimezzare i tempi legati alla burocrazia, dando l’opportunità alle imprese di programmare e di essere pronte ad intervenire nel più breve tempo possibile e senza bisogno di nuove gare.

Della cifra complessiva annunciata fanno parte anche 755 mila euro di lavori previsti e a carico di Marche Multiservizi, che interverrà sulle strade interessate dai cantieri in corso per il rinnovo della rete idrica. "Aumentiamo di oltre un milione l’investimento nelle manutenzioni delle strade rispetto agli scorsi anni – proseguono Biancani e Della Dora -. Una scelta, quella dell’aumento delle risorse in campo, che prende in considerazione le linee programmatiche della mia candidatura, spesso non facili da rispettare soprattutto per il difficile momento di tagli che stanno vivendo le amministrazioni pubbliche". Nel frattempo, sono pervenute oltre 500 richieste al Comune negli ultimi 5 mesi per i soli lavori che provocano rotture sulle strade come, ad esempio, quelli per l’installazione della fibra o a carico di altri soggetti. Buche che vanno tappate. "Per questo è molto importante l’accordo raggiunto con FiberCop a cui abbiamo dato un mese di tempo per completare i ripristini delle strade danneggiate", hanno precisato.

"In un momento complicato per l’amministrazione, che deve centellinare e razionalizzare le risorse, abbiamo fatto una scelta che dà priorità alle manutenzioni delle scuole, degli impianti sportivi e, in questo caso, delle strade. Un percorso che partirà da luglio e che va incontro alle più che giustificate richieste che provengono dai vari quartieri della città", concludono.