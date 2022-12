"Buche, radici, tombini pericolosi In zona mare regna il degrado"

C’è maretta in zona mare. In quello che dovrebbe essere un salottino buono della città, il luogo dell’accoglienza e della cura dei turisti, si lamentano i residenti per lo stato di incuria in cui versa la zona. Negli ultimi mesi, infatti, pare esserci solo il problema di viale Adriatico e di via Alighieri ad interessare l’opinione pubblica. Ma loro che abitano le strade adiacenti ai due vialoni, dove ora si sfogano sempre più traffico e parcheggi selvaggi, in questo periodo borbottano come una pentola di fagioli sul fuoco. "Qui ci sono buche, avvallamenti, radici che sporgono dall’asfalto, tombini pericolosi per quanto sono ammalorati e pieni di foglie che li rendono insufficienti allo scopo - racconta Mattia, che si fa portavoce di un malessere generalizzato -. Ci sono molte lamentele che rimangono inascoltate per la situazione di via del Perugino, via Manzoni e via Barocci dove i tombini sono pericolosi e hanno già mietuto vittime a piedi o in bicicletta: alcuni hanno ceduto, altri sono circondati da avvallamenti e ce ne sono addirittura di più alti della sede stradale. Qui la popolazione è particolarmente anziana e questa incuria sta provocando problemi… anche a chi circola in auto. La situazione è peggiorata ultimamente per colpa dei lavori Aset, che ha rifatto le tubazioni, ma poi le buche in strada e i danni fatti dai mezzi a marciapiedi, aiuole e quant’altro, non sono stati sanati. Un altro grosso problema è la mancanza di segnaletica - conclude Mattia - specialmente per i parcheggi e gli attraversamenti pedonali, e questo comporta che ognuno parcheggia come e dove vuole creando disagi a tutti oltre che alla circolazione".

Tiziana Petrelli