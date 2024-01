Bufera a Vastogirardi. Metaurensi a riposo

Rinviata per le condizioni atmosferiche non favorevoli la partita Vastogiardi – Fossombrone in programma per oggi alle ore 14,30. "Una fitta nevicata in corso nel paese di Vastogirardi non rende possibile lo svolgimento della gara- ha fatto sapere nel primo pomeriggio di ieri il direttore sportivo del Fossombrone Pietro D’Anzi- anche la strada per raggiungere il paesino del Molise non è al massimo, quindi di comune accordo tra le due società e avvertito gli organi federali si è deciso di rinviarla". Il Fossombrone doveva partire per la trasferta nel pomeriggio di ieri attorno alle ore 15, poco prima è arrivato lo stop. Il Vastogiradi veniva dalla sconfitta a Sora mentre il Fossombrone sette giorni fa aveva impattato a Fano per 0 a 0 con l’Alma Juventus Fano. Nel Fossombrone erano assenti per squalifica l’attaccante Lorenzo Pagliari e il centrocampista Conti, l’infortunato Bio e incerti perché acciaccati i due attaccanti Casolla e Germinale. Il Vastogirardi ha comunicato nelle prime ore di venerdì che nella rosa c’è stato il gradito ritorno di una vecchia conoscenza dei colori gialloblù, nello specifico di Giuseppe Gargiulo. "Il giocatore- ha fatto sapere la società- dopo il grave infortunio al ginocchio della passata stagione e dopo un’ottima riabilitazione, sarà un nuovo rinforzo in difesa. Già in gruppo da alcune settimane, il ragazzo è a completa disposizione di mister Simone Marmorini. Si comunica inoltre che l’estremo difensore Francesco Cerroni ha fatto ritorno all’AZ Picerno per poi andare a L’Aquila". La partita Vastogirardi Fossombrone molto probabilmente si recupera durante la pausa per il torneo domenica 11 febbraio. Se si giocava la partita molto probabilmente le due squadre sarebbero scese in campo con queste formazioni. Vastogirardi (4-3-3): Cerrone; Camara, Ruggieri, Visani, Panaro; Iacullo, Acunzo, Antogiovanni; Ramos Lopez, Fontana, Caon. A disp.: Servalli, Iacovetta, Fili, Zuccherato, Antonucci, Cesaroni, Tocco, Anzalone, De Martino. All. Marmorini. Fossombrone (4-4-2): Marcantognini; Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa; Palazzi, Pandolfi L., Pandolfi R., Procacci; Fagotti, Battisti. A disp: Amici, Camilloni, Germinale, Casolla, Lorenzoni, Mea, Aguzzi, Fraternali, Giacchina. All. M. Fucili. Arbitro Marco Schmid di Rovereto, assistenti: Mario Cammarota di Nola e Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata.

Amedeo Pisciolini