Bufera discarica, è ancora scontro "Aguzzi ambiguo sul caso Riceci E adesso fa finta di esultare"

"La gestione dei rifiuti nelle Marche è fuori controllo e il progetto della discarica di Riceci è solo la punta di un iceberg enorme, perché l’attuale giunta regionale continua ad applicare il piano del 2015 nonostante gli spot dell’assessore all’Ambiente Aguzzi". Parole della consigliera regionale Micaela Vitri (Pd), dopo che l’assessore Stefao Aguzzi è intervenuto sulla discarica di Riceci chiarendo il delicato nodo delle distanze che gli impianti devono rispettare rispetto ai centri abitati. "E’ imbarazzante che ora, proprio l’assessore di Forza Italia – prosegue la Vitri – finga di esultare per la sospensione di quel progetto che non sarebbe nemmeno partito se lui avesse fin dall’inizio chiarito la legge regionale ai Comuni interessati, cioè quelli guidati da sindaci del suo stesso partito: Petriano e Urbino. Ora sta semplicemente facendo valere il piano del 2015, in cui è indicata la distanza minima di due chilometri dai centri abitati per gli impianti di smaltimento rifiuti industriali, ma possibile non lo abbia detto un anno fa ai propri amici e colleghi di partito? Possibile non abbia detto prima all’amministratore delegato di Marche Multiservizi che quel progetto era impresentabile? Oppure è più facile supporre che l’acquisto dei terreni e l’iter della discarica sia partito per il “vuoto” volutamente lasciato nell’interpretazione della norma, che prevede si 2 km dai centri abitati per i rifiuti speciali, ma si riduce a 500 metri per quelli urbani. Allora se davvero Aguzzi vuole mettere uno stop al progetto, perché non modifica quel piano del 2015 aumentando tutte le distanze di rispetto dai centri urbani? Da tre anni promette il nuovo piano, ma come mai ancora non si vede?".

Allo stesso modo il consigliere Andrea Biancani aggiunge: "Forse il nuovo piano non è più così urgente anche perché probabilmente avrebbe previsto una riduzione delle distanze, che ad oggi, alla luce delle proteste, l’assessore non ha più il coraggio di fare. Si deve smettere con ľambiguità. E’ impossibile che il Comune, governato da un sindaco di Forza Italia e lo stesso assessore Aguzzi, che sono dello stesso partito, non sapessero niente (del progetto Riceci, ndr). Difficile pensare che la società interessata abbia acquistato il terreno, fatto i sondaggi nel terreno, realizzato e presentato il progetto senza aver condiviso e ottenuto prima il via libera del Comune e della Regione da cui dipendono le norme che regolano le distanze".